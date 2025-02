Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl o čtvrtinu na 18,9 miliardy korun. Meziroční srovnání ale významně ovlivnila tvorba opravné položky ve výši 2,6 miliardy korun v posledním čtvrtletí roku 2023, uvedla banka. Bez tohoto vlivu by její čistý zisk vzrostl o sedm procent. Objem aktiv pod správou skupiny ČSOB se loni zvýšil o 14 procent na 412 miliard korun. Banka, která patří mezi největší v Česku, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Čistý zisk se loni zvýšil také dalším tuzemským bankovním domům.

Provozní výnosy skupiny ČSOB loni vzrostly na 45,1 miliardy korun a oproti roku 2023 byly vyšší o devět procent. Provozní náklady bez bankovních daní činily 22,5 miliardy korun, což představovalo nárůst o šest procent.

„Uplynulý rok byl ve znamení opatrného optimismu a rostoucí ekonomické aktivity domácností, firem i podnikatelů. Skupina ČSOB těžila z důvěry všech skupin svých klientů,“ uvedl generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. Skupina podle něj pokračovala v růstu v klíčových oblastech vkladů, investic, úvěrů a pojištění.

Celkový objem úvěrů dosáhl 979 miliard korun. Objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o čtyři procenta na 542 miliard korun, objem úvěrů firmám a podnikatelům byl meziročně o desetinu vyšší, dosáhl 390 miliard korun. Celkové vklady se loni skupině zvýšily na 1,37 bilionu korun.

Skupina ČSOB očekává, že za loňský rok odvede do státního rozpočtu 12,1 miliardy Kč. V roce 2023 to bylo 10,8 miliardy korun. Suma zahrnuje daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, srážkovou daň z úroků, odvody na sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance a takzvané bankovní daně, kam se řadí příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Do Skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.

Z konkurenčních bank, které už výsledky zveřejnily, loni stoupl čistý zisk Komerční bance o 10,4 procenta na 17,2 miliardy korun, Raiffeisenbank v Česku se zvýšil o 31,9 procenta na 7,25 miliardy Kč. Čistý zisk Monety Money Bank v loňském roce meziročně vzrostl o 11,7 procenta na 5,8 miliardy korun. České a slovenské UniCredit Bank stoupl čistý zisk o 2,2 procenta na 10,7 miliardy Kč. Česká spořitelna loňské hospodářské výsledky zveřejní 28. února.