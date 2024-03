„Letos máme v plánu získat 80 tisíc dospělých klientů a 10 miliard korun v depozitech. V létě plánujeme spustit pilot nezajištěných úvěrů, na podzim pak hypoték,“ říká spoluzakladatel Partners banky Petr Borkovec.

Nejpozději do roku 2030 hodlá Partners Banka získat milion klientů a dosáhnout celkových aktiv přes 100 miliard korun. To by z pohledu počtu klientů aktuálně stačilo na pozici tuzemské bankovní osmičky, podle majetku by byli bankéři z Partners na desáté pozici. Vybudování finančního ústavu a jeho systémů podle banky stálo v investicích zhruba sedm set milionů korun.