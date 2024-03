Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) ve čtvrtek podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, a to na 4,50 procenta. Současně zveřejnila novou prognózu inflace a ekonomického růstu, ve které uznala, že inflace zpomaluje rychleji, než se předpokládalo. To by mohlo otevřít cestu ke snížení sazeb v letošním roce.