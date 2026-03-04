Miliardový dopravní projekt z Česka má krýt Evropská investiční banka. Zasazuje se o to EGAP
- Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost je historicky první agenturou svého druhu, která by mohla uzavřít partnerství s Evropskou investiční bankou.
- Pokud česká iniciativa uspěje, podpora tuzemského vývozu vzroste o 100 miliard korun.
- Stát by firmám rád pomohl, ale tolik peněz nemá, řekl ministr průmyslu.
Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) spustila ojedinělou a ryze českou iniciativu. Záměrem je podpořit vývoz českých firem a zahraničních investorů penězi Evropské investiční banky (EIB). Byly by tak pokryty aktivity EGAP, a tedy tuzemských podniků, z prostředků Evropské unie.
Ve hře je už první miliardový byznys, o němž se nyní intenzivně jedná. Týká se dodávky dopravní techniky do ciziny. O jakou strojírenskou společnost jde, co přesně má vyvézt a kam, však představitelé EGAP ani ministerstva průmyslu a obchodu zatím nechtějí s ohledem na konkurenci českého výrobce prozradit. Podrobnosti mají být podle informací e15 zveřejněny v dohledné době.
Banka pokryje polovinu rizika
„Jsme historicky první exportní agenturou, která nyní prochází prověřováním ze strany Evropské investiční banky proto, abychom mohli společně podpořit pilotní projekt. Jde o vývozní zakázku českého subjektu v objemu několika miliard korun,“ řekl šéf představenstva EGAP David Havlíček.
Šlo by přitom o vůbec první podobný případ, který by EIB takto podpořila. Konkrétně jde o to, že by na sebe převzala polovinu rizika. „Je to prestižní záležitost pro Českou republiku. A prošlapáváme tak cestu i pro celou Evropu,“ upozornil Havlíček.
EGAP má kapacitu zhruba 200 miliard korun a celoevropské řešení ji může dále navýšit. Snahou je sjednotit evropské státní subjekty, jako je český EGAP, a učinit EU více konkurenceschopnou vůči asijským zemím, zejména Číně.
Iniciativa proto nehodlá pomáhat zdaleka jen jedné firmě. Až se naplno rozběhne, mají z ní profitovat další čeští vývozci. „Zapojením Evropské investiční banky dojde k přenosu části rizika od EGAP na banku, a tím pádem bude moci být podpořeno více našich firem a investorů v zahraničí,“ dodal Havlíček.
Možnosti státu jsou omezené
Českou iniciativu vítá šéf rezortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Mně se to moc líbí, je to skutečně pionýrský projekt. Myslím, že přesně taková podpora by ze strany státu měla být. Stát ale nemá prostředky, aby dotoval všechny dobré podnikatelské záměry, byť mají třeba i přidanou hodnotu,“ uvedl ministr. Připomněl, že právě návratná podpora, jako jsou pojištění či záruky exportu, jsou ty nejvhodnější.
Aby však EIB garanci poskytla, musí nejprve EGAP úspěšně absolvovat zmíněnou prověrku. „Už máme návrh garanční smlouvy, takže se to hýbe dopředu poměrně výrazným způsobem,“ věří v úspěch předseda představenstva EGAP. Banka podle něj mezitím projednává další dva podobné případy, nicméně ten český je zatím nejdál.
Peníze mají být v rozpočtu EU
Česká iniciativa má být také zahrnuta do nadcházejícího rozpočtového období EU pro roky 2028 až 2034, a to v rámci nástroje Global Gateway. Položku se už podařilo vtělit do prvotního návrhu představeného Evropskou komisí, o němž aktuálně diskutují jednotlivé unijní země.
„S využitím stávajících struktur EIB dokáže EGAP i další podobné evropské agentury financovat či pojistit větší objem domácího vývozu. Tato pomoc je návratná a v první fázi není potřeba z evropských peněz vynaložit ani jediné euro,“ popsal výhody David Havlíček.
EGAP je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. Vznikla v roce 1992 a spadá pod ministerstvo financí. Pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než dva roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí s vyšším rizikem nezaplacení na straně kupujících.