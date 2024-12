Prodáme to Nvidii za miliardy a odškodníme věřitele, plánuje zkrachovalý investor neexistujícího čipu ze Slovenska

Řeč je o slovensko-americké společnosti Tachyum, která už několik let pracuje na počítačovém procesoru Prodigy, který má v určitých typech úloh porážet čipy od titánů v oboru – firem Intel a Nvidia. Tachyum aktuálně tvrdí, že přinese zásadní pokrok do oblasti čipů pro AI, kde dominuje právě Nvidia. Čip však už měl být několik let na trhu, a neustále se odkládá jeho výroba.

Prodigy se zároveň doposud nedostal ani do fáze fyzického prototypu a firma prezentuje pouze technické dokumenty, údajnou kompatibilitu aplikací a ze samotného hardwaru maximálně prototypové desky (takzvané FPGA, jenž mají do finálního čipu hodně daleko). V marketingu používá nadnesená tvrzení o výrazně nižší spotřebě energie než konkurence a podobně.

Prodigy by podle informací e15 měl teoreticky vyrábět zakázkový producent TSMC, což je největší hráč v oboru produkující čipy třeba pro Apple nebo Nvidii. Tachyum ale už několikrát změnila výrobní proces. Dostat čip do výroby TSMC není záležitostí naklikání si objednávky na e-shopu. TSMC má plně vytížené linky, upřednostňuje velké objemy a prestižní zákazníky a čekací doba pro ty menší je dlouhá. Proces přípravy výroby je složitý a zahrnuje řadu technických kroků a optimalizací.

Tachyum by zároveň musela projít procesem takzvaného tape-outu, tedy várek testovací výroby. Zjednodušeně řečeno, po tape-outu dochází k testování funkčnosti křemíkového čipu a dělají se případné změny a opravy pro další testovací várku. Teprve pak se řeší masová produkce. Pro představu: český startup Tropic Square, který vyvíjí vlastní bezpečnostní čip a vyrábět ho bude u tchajwanské UMC, popisovaný proces ladí několik let. A to jde o podstatně jednodušší druh čipu a starší proces výroby.