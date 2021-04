Finanční odnož PPF prodělala kvůli pandemii 14,3 miliardy korun | E15.cz

Finanční část největší tuzemské investiční skupiny PPF těžce doplatila na důsledky koronakrize. Skupina PPF Financial Holdings, která zastřešuje finanční byznys skupiny, se loni propadla do astronomické ztráty 555 milionů eur (asi 14,3 miliardy korun).

Pandemie naprosto změnila hospodaření skupiny PPF FH, která ještě o rok dříve vydělala 507 milionů eur. Výsledky zveřejnila ve výroční zprávě za loňský rok. „Hlavní příčinou ztráty je to, že Home Credit byl těžce zasažen pandemií, zatímco PPF banka zůstala zisková, ačkoli zisk je významně nižší v porovnání s rokem 2019,“ uvádí zpráva.

Největší šok zažila finanční skupina v první polovině roku 2020, když ve druhém pololetí již dosáhla mírného zisku 31 milionů eur. Nizozemská firma PPF Financial Holdings zastřešuje aktivity PPF ve skupině Home Credit Group, PPF bance, srbské Mobi Bance a britské ClearBank.

Kromě nepříznivého dopadu na hospodaření se koronavirus a následná vládní opatření negativně promítla do výše aktiv, objemu úvěrů a vlastního kapitálu. Ke konci loňského roku finanční odnož PPF spravovala majetek v hodnotě 24,8 miliardy eur, když o rok dříve to bylo 35,1 miliardy eur.

Důvodem poklesu aktiv je zmenšení úvěrového portfolia skupiny Home Credit (HC). Objem nových úvěrů HC se propadl z 20,2 miliardy eur v roce 2019 na loňských 12,7 miliardy eur, což představuje pokles o 37 procent. Významně se tak ztenčil úvěrový byznys skupiny.

„Reagovali jsme tak, že jsme v Číně dramaticky ořezali provozní náklady, výrazně snížili objem nových obchodů a soustředili se na klienty s mnohem lepším rizikovým profilem, abychom drželi riziko pod kontrolou,“ řekl serveru Seznam Zprávy k byznysu Home Creditu Ladislav Bartoníček, menšinový akcionář PPF, která má nyní na starosti řízení celé PPF.

Ve výroční zprávě je rovněž uvedeno, že zesnulý majitel skupiny PPF Petr Kellner se rozhodl přesunout sídlo PPF Financial Holdings z Nizozemska do České republiky. Již dříve na to upozornil Deník N. Změna by měla být podle výroční zprávy PPF FH dokončena letos v červnu.

Kellner tragicky zahynul koncem března při havárii vrtulníku na Aljašce.