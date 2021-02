Geis pomáhá zvládat komplikace v přeshraniční přepravě | E15.cz

Rok 2020 radikálně změnil životy nás všech. Na jaře jsme si ještě mohli dělat naděje, že radikální omezení ekonomiky a dopravy bude trvat jen týdny, od podzimu je jasné, že návrat ke stavu z doby před pandemií bude trvat ještě velmi dlouho. Jisté je, že mnoho činností bude ještě dlouho ovlivněno nejrůznějšími restrikcemi a do budoucna uspějí jen ti, kteří se s tím úspěšně vyrovnají nebo dokonce novou situaci dokážou proměnit v příležitost prosadit se s něčím zcela novým.

Země Evropské unie si zvykly na snadnou dopravu zboží přes hranice, takže v podstatě tou největší komplikací zůstaly rozdílné systémy výběru mýta na dálnicích v jednotlivých zemích. V posledních měsících se ale situace změnila. Státy EU v souvislosti s ochranou svých občanů před pandemií covid-19 zavedly karanténní opatření, která se liší nejen v rámci jednotlivých zemí, ale v některých případech dokonce i v jejich jednotlivých regionech. Zásobování, a tedy ani doprava se kvůli tomu nicméně nesmí zastavit.

V mnoha oblastech, jako je například automobilový průmysl, je i za těchto ztížených podmínek potřeba zajistit přesné načasování dodávek vzhledem k systému zásobování just-in-time. V případě jiného zboží, především potravin, je zase nezbytné zachovat co nejkratší dodací lhůty. Do toho vstupují ještě rostoucí požadavky na zásobování zdravotnickým materiálem vyžadující rychlost a maximální spolehlivost, protože při něm jde o zdraví a životy tisíců lidí.

Na logistické firmy to vše klade mimořádné nároky. V řešení problematiky přeshraniční dopravy, které přinášejí neustále se měnící karanténní opatření v různých zemích, proto mají pro zákazníky velkou výhodu zavedené dopravní společnosti, jež mají pro překonávání nesnází vytvořené patřičné podmínky.

Velká společnost jako je Geis, může zákazníkům nabídnout víc než jen samotnou dopravu, což je právě v této době zvlášť důležité. Zabezpečuje pro ně i veškeré celní služby a pojištění či zpětnou přepravu. Geis v případě potřeby zajišťuje i balení přepravovaného zboží ve vlastních areálech a umožňuje jeho uskladnění pro zabezpečení přesného načasování dodávek. Zákazníci společnosti Geis mají k dispozici i online systém sledování zásilky v reálném čase track & trace.

Tři desetiletí působení na českém trhu je pro klienty společnosti Geis garancí stability – právě letos slaví 30 let od jejího příchodu na český trh. K tomu se přidávají rozsáhlé možnosti dopravních řešení a široká nabídka služeb vycházející ze zázemí velké nadnárodní společnosti s 75letou historií. Díky nim může Geis nabízet propojení s celým světem a využití nejrůznějších způsobů dopravy dokonale odpovídajících potřebné přepravní vzdálenosti a umístění výchozí a cílové destinace včetně námořní a letecké přepravy.

Geis má vlastní distribuční síť a nezbytné zázemí. S využitím přímých denních linek do celé Evropy tak může zajistit kratší čas doručení i vysokou kvalitu s menším rizikem poškození přepravovaného zboží díky menšímu počtu potřebných překládek. Týká se to zejména dopravy do Polska, Německa, Itálie, Rakouska, Španělska, kam směřují nejvíce vytížené linky společnosti Geis.

Specifickým problémem posledních týdnů je doprava zboží do Velké Británie a z ní v souvislosti s brexitem. Kritická situace zde nastala v době vánočních svátků, kdy se sešlo několik nepříznivých okolností najednou – výrobní firmy a obchodní organizace se snažily předzásobit před koncem přechodného období, tradičně vzrostl objem přepravy zboží v předvánočním období a do toho se v Anglii objevila nová mutace koronaviru, která vedla k několikadennímu uzavření francouzských hranic.

Od té doby se ale i zde daří dopravu zvládat, i když situace je vzhledem k opět zavedenému celnímu odbavení i potřebě zdravotního či veterinárního osvědčení u mnoha nově kontrolovaných komodit mnohem složitější a časově náročnější než dosud. V důsledku komplikací s procesem proclení na britské straně tak může docházet u některých typů zboží ke zdržení několika dnů či dokonce týdnů.

V důsledku delších doručovacích časů, vyplývajících ze změny režimu při přechodu hranic mezi EU a Spojeným královstvím, společnost Geis posílila své dopravní kapacity pro dopravy do Velké Británie. Také díky tomu je v současné době jednou z mála, která dokáže dodržovat pravidelné odjezdy do Velké Británie, a její kamiony dojíždějí do místa určení na britských ostrovech včas.

Připomeňme, že veškeré zásilky a celní dokumenty musejí být už před odjezdem z EU zaregistrovány u britských orgánů. Situace na britských hranicích se ještě poněkud zkomplikuje v souvislosti se zavedením třetí fáze od 1. července, kdy dojde k rozšíření administrativní zátěže a zvýšení počtu fyzických kontrol u některých komodit.

Zákazníci společnosti Geis jsou o aktuální situaci na hranicích se Spojeným královstvím a potřebných dokumentech průběžně informováni.