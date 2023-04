Hello bank! odchází z Česka. Klienty chce převzít Česká spořitelna | e15.cz

Hello bank!, pobočka největší francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, postupně ukončuje své aktivity na českém trhu. Od pondělí přestává poskytovat novým klientům veškeré produkty. Hello Bank! to uvedla na svých webových stránkách. Podle dvou zdrojů e15 z bankovních kruhů chce aktiva a klienty Hello bank! převzít Česká spořitelna.