Hořet nebo vyhořet? Privátní bankéř už jsem byl! | E15.cz

Měl to, po čem touží každý absolvent, když nastupuje do banky. Řídil tým privátních bankéřů v jedné z největších českých bank, dosáhl profesního vrcholu, rozhodoval o velkých penězích a potkával se s nejbohatšími lidmi.

Jak se žije na vrcholu? A jak se z něj odchází? Na pocity z velkého světa peněz jsme se zeptali Jiřího Bureše, manažera, který prožil na vrcholu banky dlouhé roky.

„Bance jsem věnoval většinu svého profesního života. Hodně jsem se naučil, ale hodně jsem i dal. Život v bance je z velké části o úmorných poradách, prodejních plánech, tabulkách, reportech a neustálém stresu. Na upřímné lidské porozumění nebo ocenění čekáte marně. Jste součástí velkého soukolí, které s Vámi otáčí. Jednoho dne začnete přemýšlet o tom, jestli toto je ten život, o kterém jste snili. Potkával jsem se s mnoha bohatými klienty a čím dál víc mi docházelo, že jejich potřeby mohu s bankovními produkty naplnit jen z části. Člověk potřebuje mít pocit, že dělá to nejlepší, co může, a když se začnete rozhlížet, zjistíte, že svět financí není zdaleka jen o bance. Klienti totiž mohou svůj majetek spravovat lépe za zdmi banky. Na trhu je řada kvalitních exkluzivních produktů, které banky z různých důvodů nenabízí a já mohu. Ta práce Vás pak úplně jinak baví,“ popisuje Jiří.

Postavit se na vlastní nohy

Udělal jste důležité životní rozhodnutí. Postavil jste se na vlastní nohy a pustil se do budování vlastního byznysu. Proč?

„Paradoxně mi pomohla sama banka, která začala hýbat s lidmi a pozicemi a na mě najednou v té hře nezbyla židle. Když se na to dívám zpětně, lepší službu pro mě ani udělat nemohli. Měl jsem štěstí v tom, že jsem po odchodu z banky našel kvalitní partnery a zázemí. Teď dělám to, co mě v bance bavilo nejvíc – starám se bohatým klientům o peníze a majetek, jenom svobodně,“ doplňuje Jiří.

Rodinný rozpočet to zvládnul

Jak na změny reagovala rodina? Odejít z dobře placeného místa do podnikání muselo být finančně náročné.

„Manželka je nadšená, konečně mám čas na naše dcery a v K a Partneři a.s. mi dali takový měsíční příjem, že se to rodinného rozpočtu nedotklo. Oproti bance navíc mohu dosáhnout na násobně vyšší příjmy. Finančně mám jistotu zaměstnance, ale svobodu podnikatele. Baví mě i to, že díky dobrým vztahům s klienty buduji hodnotu svého podnikání, které jednou mohu předat obdobně jako lékaři či právníci své praxe. Tenhle příměr sedí mimochodem dobře i ve vztahu ke klientům. V zahraničí mají nejbohatší klienti rodinného lékaře, právníka, a někoho, kdo se jim stará o rodinný majetek. A to nejde bez nezávislosti. U nás se to také již stává součástí finančního světa a já jsem rád, že jsem u toho,“ říká Jiří Bureš.