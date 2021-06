Hurá na dovolenou do zahraničí! S mBank navíc výhodněji | E15.cz

U řady lidí převládá názor, že když jedou do ciziny, měli by s sebou mít hotovost v tamní měně. Uprostřed předdovolenkového shonu tak často řeší i návštěvu směnárny, což je však stojí další čas a samozřejmě i peníze. Navíc si musí pořádně promyslet, jakou sumu v cizí měně vůbec budou potřebovat, aby jí neměli málo, ale aby jim zároveň po návratu nezbyla.

S mKartou Svět od mBank tyto starosti odpadají. V případě, že lidé potřebují hotovost, mohou si ji za skvělý kurz vybrat z bankomatu přímo ve své destinaci. Pokud ovšem jedou do země, kde jsou platby kartou velmi rozšířené, vystačí si pouze s placením kartou či mobilem, a to třeba i při koupi párku v rohlíku. Nejdůležitější však je, že u toho nemusí myslet na směnný kurz, protože ten bude vždycky výhodný.

„Ať už budete v zahraničí s mKartou Svět platit zmrzlinu, nebo týdenní ubytování pro celou rodinu, díky skvělým kurzům pro vás bude každá platba výhodná. A budete-li potřebovat hotovost, můžete si vybrat z jakéhokoliv bankomatu na světě. Výběr nad 1500 Kč nebo nad odpovídající částku v cizí měně je zdarma,“ říká Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank.

Cestování s mKartou Svět je levnější i v případě zemí s exotickými měnami, které v českých směnárnách nejsou k dostání. Odpadá tak totiž nutnost nejprve vyměnit české koruny za eura nebo dolary a za ty pak v cílové zemi nakoupit lokální měnu, což by v zásadě znamenalo, že dotyčný za služby směnárníků zaplatí dvakrát – ať už přímo ve formě poplatku, nebo skrytě v rámci směnného kurzu.

„Někteří lidé se domnívají, že brát si na dovolenou do zahraničí hotovost je bezpečnější, protože kartu by mohl někdo zneužít. Ve skutečnosti je to spíše naopak. Hotovost je pro zloděje mnohem snazším cílem než karta, jelikož ta je chráněna kódem PIN. Navíc ji na rozdíl od hotovosti často ani nemusíme vytahovat, protože můžeme zaplatit bezkontaktně mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami. Při placení kartou se také nestane, že by nám vypočítaví obchodníci, kteří spoléhají na to, že se v cizí měně tolik nevyznáme, schválně vrátili méně,“ dodává Michal Staněk. Pokud by navíc ke krádeži karty opravdu došlo, lze ji pouhými pár kliky okamžitě zablokovat v mobilní aplikaci mBank.

A jak mKartu Svět se skvělými kurzy získat? Noví klienti mBank ji dostanou automaticky při zřízení účtu mKonto. Ti stávající o ni mohou zdarma požádat několika kliky v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví. mKarta Svět se vyplatí nejen v zahraničí, ale i doma, a tak můžete mít jednu kartu na každý den.

