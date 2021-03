Hypotéky s dlouhou fixací podražily | E15.cz

Populární taktika zájemců o hypotéku – pojistit si nízké hypoteční sazby na co nejdelší dobu – se prodražuje. Největší hráči na českém trhu totiž během března zvýšili sazby právě u takzvaných dlouhých fixací, a to rovnou i o několik desetin procenta.

Půjčky na bydlení s fixací úrokové sazby na zhruba osm a více let přitom v současnosti na trhu dominují. U velkých tuzemských poskytovatelů hypoték tvoří tyto půjčky 70 až 80 procent všech rozpůjčovaných peněz.

„Modrá pyramida přistoupila naposledy osmého března k navýšení úrokových sazeb pro osmi- a desetileté fixace,“ říká mluvčí Modré pyramidy Šárka Nevoralová. Fixace od šesti do patnácti let zvýšila taktéž během března i Komerční banka, s desetiletou fixací až o tři desetiny procenta, a to z 2,69 na 2,99 procenta.

V polovině března zdražila delší fixace nad pět let i Airbank, už v únoru zdražila obdobný typ půjček i Raiffeisenbank a stejný krok nevyloučila ani Česká spořitelna. „V posledních třech měsících výrazně zdražily dlouhodobé zdroje na mezibankovním trhu, což banky zohledňují při zvyšování sazeb na hypotékách,“ vysvětluje Andrea Vokálová za byznys Hypoteční banky a ČSOB. Banka zvýšila během března sazby u všech typů fixace.

Zatímco ještě loni v červnu si tuzemské banky byly schopny opatřit na deset let peníze na poskytování hypoték za roční úrok 0,5 procenta, během března podražily zdroje bank až na trojnásobek. Úrok, za který si banky půjčují mezi sebou, tak vystoupal na téměř patnáctiměsíční maximum, tedy na úrovně před začátkem koronavirové pandemie. Základní úroková sazba České národní banky tehdy byla 2,25 procenta, na rozdíl od současných 0,25 procenta.

„Hlavní příčina je v růstu ceny dlouhých peněz na mezibankovním trhu a druhotně vidíme příčinu i ve snadnější možnosti předčasného splacení v průběhu období fixace, kdy si banky podle ČNB mohou účtovat jen administrativní náklady,“ připomíná další důvod zdražování hypoték s dlouhými fixacemi šéf společnosti Golem Finance Libor Vojta Ostatek. „Bude se nadále zdražovat, další úrokové dno může přijít až za několik let, proto se banky brání dát klientům nízké sazby na dlouhou dobu,“ zdůrazňuje i analytička portálu Hyponamiru.cz Veronika Hegrová.

Například Komerční banka do počátku března nedělala rozdíly v úročení hypoték od tří do deseti let fixace. Nově je dlouhodobá pojistka současné sazby oproti tříleté fixaci v případě méně než pětiny vlastních úspor klienta vyšší o tři desetiny procenta. Hypotéka se tak o více než desetinu prodraží.

Pro banky je hypoteční segment s dlouhodobým zajištěním úrokové sazby stěžejní. „Obliba hypoték s osmi- a víceletými fixacemi neustále roste. Zatímco ještě loni představovaly 70 procent ze všech nově poskytnutých hypoték České spořitelny, v prvním čtvrtletí letošního roku to už je 80 procent,“ zdůrazňuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Bankéři v souvislosti s úpravami ceníků očekávají změnu preferencí zájemců o půjčku na bydlení. „Pokud by se trend v ceně dlouhodobých zdrojů prohloubil, lze očekávat zvýšený zájem právě o kratší fixace,“ připomíná Nevoralová z Modré pyramidy. Tlak na růst sazeb očekává například Hypoteční banka. „Při současném předpokladu ekonomického vývoje se spíše očekává další růst mezibankovních sazeb,“ dodává Vokálová.

Podle pravidel centrální banky

Česká národní banka by mohla mít zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Změnu umožňuje novela zákona o ČNB, kterou schválila sněmovna. Musí ji ještě přijmout Senát.

Část opozice změnu kritizovala a vyjadřovala obavy, že to pro klienty bank zhorší dostupnost hypoték. Změna by měla omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Novela má také rozšířit možnosti obchodů centrální banky na finančních trzích.