Hypotéky mírně zdražují a bude hůře. Řešením je refinancování | E15.cz

I když ČNB o zvyšování úrokových sazeb prozatím stále jen mluví, některé komerční banky již v únoru zdražily hypotéky o pár desetin na úrocích. Horkým tématem se tak stává refinancování hypoték. Důvod jsou stále nízké úrokové sazby, obavy z jejich zvýšení, ale i to, že přechod k jiné bance s hypotékou díky zákonu nestojí majlant.

Podle finanční poradkyně skupiny Partners Dany Míchalové Chňoupkové dnes dvakrát platí, že je nejvyšší čas, aby ten, komu zrovna vypršela fixace hypotéky, nebo se blíží její vypršení, začal pracovat na jejím refinancování. Ať už to bude u jeho stávající nebo jiné banky.

„Centrální banka drží prozatím základní úrokové sazby na nízkých úrovních. Její představitelé ale již několik měsíců upozorňují, že zřejmě již na začátku druhé poloviny letošního roky sazby zvýší. A mohou to udělat i dříve. To v praxi povede k tomu, že hypotéky zdraží,“ vysvětluje finanční poradkyně s tím, že již koncem února téměř všechny komerční banky zvedly své úrokové sazby o pár desetin.

Dodává, že v momentě, kdy dojde k navýšení úroků, stane se minulostí i současná průměrná úroková míra u hypoték, která se pohybuje kolem dvou procent. Úroky u hypoték stoupnou.

„Skočí-li i ti klienti, kteří to nepotřebují, třeba kvůli tomu, že mají životní pojištění, které jim kryje výpadek příjmů, i na triky bank sjednat si za této situace k hypotéce pojištění proti neschopnosti hypotéku splácet, jejich RPSN klidně může vyšplhat přes tři a více procent za rok,“ vysvětluje finanční poradkyně s upozorněním, že například v době krize v roce 2009+ byly úrokové sazby běžně nad pěti procenty a nikdo se tomu tehdy moc nedivil.

„Všem svým klientům nyní jednoznačně doporučuji, aby provedli revizi svých hypoték teď. Protože za pár měsíců může být už pozdě. To v tom smyslu, že za současných podmínek jim hypotéku už žádná z bank nedá,“ upřesňuje a zdůrazňuje, že hypotéku lze takzvaně předrefinancovat u některých bank až tři roky dopředu.

Refinancování je trend

Za normálních okolností dlužníci v Česku refinancují hypotéku k jiné bance v objemu zhruba 2,5 miliardy korun měsíčně. To však poslední měsíce přestává platit. Podle Indexu RPSN České bankovní asociace, který vychází z dat centrální banky, už loni v listopadu trhlo refinancování hypoték k jiné bance rekord. Dlužníci takto refinancovali hypotéky za 6,4 miliardy korun. A pak přišel prosinec, kdy byly takto refinancovány hypotéky za sedm miliard korun. A boom pokračoval i letos v lednu, kdy dlužníci převedli své hypotéky k jiné bance za 6,7 miliardy korun. To je v poměru k novým hypotékám 33 procent.

„Vysoký objem refinancování bude pokračovat do doby, než vzrostou úrokové sazby natolik, aby se to už klientům nevyplatilo. A to ještě mnoho měsíců potrvá. Dobře pro klienty, špatně pro banky,“ uvedl hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.

Na to, že sílící trend převodů hypoték mezi bankami není dobrý pro banky, dlouhodobě upozorňují i sami akcionáři a managementy bank. Důvod je prostý, hypotéka je dlouhodobý úvěr, a pokud bankám jejich klienti předčasně splácejí smlouvy a přecházejí jinam, banky přicházejí o zisk, s nímž počítaly. Významnou roli v tom hraje i Zákon o spotřebitelském úvěru, který banky limituje v tom, jak vysoké poplatky si mohou účtovat za předčasné ukončení smlouvy. A dokonce stanovuje i situace, kdy za předčasné splacení úvěru neplatí dlužník vůbec nic.