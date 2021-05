Hypoteční sazby mohou skokově růst. Až banky odbaví staré žádostí | E15.cz

„Důvodem je především zpoždění, které banky nabírají kvůli obrovskému zájmu o hypotéky. Banky jsou zahlcené a nestíhají uzavírat smlouvy, které byly předjednané ještě s nižšími sazbami. To by se ale již během května mělo změnit a průměrná sazba zamíří nad dvě procenta,“ řekl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Nabídkové sazby hypoték podle něho většina bank během dubna zvýšila na dohled od 2,5 procenta ročně.

Průměrná hypoteční sazba bankami schvalovaných hypoték zároveň v dubnu vzrostla už podruhé v řadě, a to po březnovém úroku 1,94 procenta. „Vývoj úrokových sazeb v posledních měsících jasně potvrdil, že sazbám pod 2 procenta definitivně odzvonilo. Už v dubnu se začaly pomalu zvedat, nicméně od počátku května nabírá jejich růst stále větší obrátky. Dnes už se diskuze nevede o tom, kdy se sazby začnou zvyšovat, ale o tom, kdy se jejich zvyšování zastaví,“ komentuje aktuální vývoj Martin Novák, analytik společnosti Broker Consulting. Na úrok pod dvě procenta podle něho nedosáhnou už ani stávající klienti bank, kterým momentálně končí fixace.

Každá desetina procenta úrokové sazby navíc přitom znamená zhruba tři tísíce korun v roční hypoteční splátce navíc. "Zdražení hypoték se dříve projevovalo zejména u bonitnějších klientů s vyššími úvěry. S ohledem na růst cen nemovitostí, který byl v loňském roce poměrně značný, se letošní zdražení citelně dotkne všech klientů s hypotékou," dodává Novák.

I přes mírný růst sazeb byl přitom duben podle Fincentrum Hypoindexu na objemy druhým nejsilnějším měsícem ve statistikách společnosti, když banky na bydlení rozpůjčovaly více než 39 miliard korun. Nejsilnějším měsícem v historii byl přitom letošní březen. "Tento pokles je počátkem trendu sníženého zájmu zapříčiněného vzestupem sazeb hypotečních úvěrů,“ dodává Sýkora.

Analytici zdůrazňují, že sazby jsou nicméně stále relativně nízké, protože jsou dosud hluboko pod mírou inflace. „Jakákoli sazba do úrovně inflace je vlastně výhodná. Z tohoto pohledu by to znamenalo, že do 3,5 procenta se vyplatí kupovat. Klienti však budou namlsáni současnými sazbami," uvádí regionální manažer společnosti Bidli Pavel Kolář.

Trh by podle něho nicméně kolem tříprocentní sazby krátkodobě zbrzdil. "Úrok nad tři procenta by trh minimálně na 2 až 3 měsíce zpomalil, pak by se vše zase pomalu rozjelo,“ předpovídá Pavel Kolář. Podstatné zvýšení sazeb by mělo vliv zejména na refinancování. "Nové hypotéky to tolik nezasáhne, protože lidé potřebují financování na zajištění svého bydlení," dodává Kolář.