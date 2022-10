Inflace v Turecku stoupla na 84 procent. Příčiny krize a prognóza | E15.cz

Aktuální Inflace

Meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v září zrychlil na 83,45 procenta ze srpnových 80,2 procenta. Inflace se nachází na nejvyšší úrovni od poloviny roku 1998.

Jak situace vznikla

K růstu inflace přispívá nekonvenční politika turecké centrální banky, která navzdory vysoké inflaci a slabému kurzu domácí měny snižuje úrokové sazby.

Turecká centrální banka minulý měsíc překvapivě snížila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 12 procent. Ke snížení úroků tak přikročila druhý měsíc po sobě.

Měnovou politiku uvolňuje v době, kdy jiné centrální banky jdou opačným směrem, aby pomohly zmírnit vysokou inflaci.

Skutečnou příčinou vysoké inflace je podle tureckých představitelů globální růst cen energií a potravin v důsledku války na Ukrajině. Nicméně i bez zahrnutí cen energií a potravin meziroční míra inflace v Turecku dosáhla 68,1 procenta.

Erdoganův boj s inflací

Do snižování úrokových sazeb tlačí banku prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten usiluje o to, aby do konce roku klesla základní úroková sazba pod deset procent. Erdogan tvrdí, že nižší úroky pomohu inflaci snížit.

Prognóza do budoucna

Turečtí představitelé tvrdí, že inflace začne ke konci letošního roku a v příštím roce klesat. S tím souhlasí i většina analytiků. Mnozí však varují, že inflace musí ještě dále růst, než začne klesat a že by tak mohla dokonce skončit na mnohem vyšší úrovni.

Liam Peach, hlavní ekonom londýnské poradenské společnosti Capital Economics očekává, že inflace dosáhne vrcholu na 85 procentech a na začátku roku 2023 prudce klesne. Peach varoval, že růst cen zůstane „po nějakou dobu zakořeněný na vysokých úrovních“ kvůli Erdoganově hluboce neortodoxní hospodářské politice.

Srovnání s Českem

Situace v Turecku je absolutně nesrovnatelná se situací na celém evropském trhu. Pokud by se centrální bankéři v Turecku nepodvolili Erdoganovým příkazům, budou vyměněni, což je samo o sobě v měřítkách Evropy absolutně nemyslitelné. České sazby má v rukou Česká národní banka (ČNB), která je dlouhodobě zvedá a tím inflační tlaky tlumí.