Investoři Horký a Havrlant sní o evropském Googlu a Microsoftu. Zakládají nový fond a posílají mu půl miliardy
Čeští investoři do rizikového kapitálu Vít Horký a Jakub Havrlant zakládají nový fond United Founders na podporu evropských startupů. Společně do něj vložili 17 milionů eur, tedy přibližně 430 milionů korun. Cílová částka fondu jsou dvě miliardy korun, které mají podpořit vznik evropských technologických gigantů jako protiváhy k těm z USA.
United Founders nejsou pouze fond, ale i komunita více než sta zakladatelů z 26 zemí Evropy, kteří společně investují. Z českých se připojili například zakladatel jednoho z tuzemských jednorožců (startup s hodnotou přes miliardu dolarů, pozn. aut.) Mews Richard Valtr nebo Michal Pěchouček, který několik let působil v Avastu, později koupeném americkou firmou Gen Digital.
Nový fond se zaměří na podporu startupů v rané fázi vývoje, takzvaných early stage. Soustředit se chce na ty působící v oblastech, jako jsou umělá inteligence, kvantové technologie, zdravotnické inovace nebo kyberbezpečnost.
Cíl: evropští giganti
Jedním z cílů je podle Horkého zahlazovat propast mezi Evropou a USA v množství investic do startupů. „Talent tu je, ale nedostává se mu stejné úrovně podpory jako v USA. Žádná evropská technologická společnost nedosáhla v posledních 50 letech valuace přes 100 miliard eur. V žebříčku deseti nejhodnotnějších technologických firem světa není ani jedna evropská. A právě tam, kde existuje mezera, vidíme příležitost. Dlouhodobou ambicí United Founders je, aby Evropa měla své vlastní bilionové giganty, jako jsou Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia a Meta,“ říká.
Propast v množství investic do společností financovaných rizikovým kapitálem je mezi USA a Evropou značná. Podle údajů poradenské firmy KPMG získaly americké startupy ve třetím čtvrtletí letošního roku investice ve výši téměř 81 miliard dolarů, zatímco evropské pouze 17,5 miliardy dolarů.
United Founders mají tým řídících partnerů napříč Evropou – od Prahy a Bratislavy přes Berlín či Curych až po Londýn. To fondu umožňuje napojení na klíčová evropská vědecká a univerzitní centra, od čehož si slibuje přístup k nadějným startupům i v těch nejranějších fázích vývoje. Konkurenční výhodou má být také vlastní technologie umožňující systematické vyhledávání nadějných startupů a zefektivnění investičních procesů.
Minimální výše investice do nového fondu je 100 tisíc eur, tedy necelé 2,5 milionu korun. „Jde o fond kvalifikovaných investorů. Primárně do United Founders investují zkušení, především technologičtí podnikatelé. Běžný individuální investor vkládá typicky mezi 250 a 500 tisíci eur,“ dodává Horký s tím, že do konce listopadu by mohli vybrat 30 milionů eur.
První investice
Jako první získal od United Founders investici izraelský startup Wonderful.ai. Ten vytváří podnikové agenty na bázi umělé inteligence, kteří mají být srovnatelní s nejlepšími lidskými zaměstnanci. „Firma vznikla teprve začátkem letošního roku, ale je to dnes již globální společnost. Roste skutečně raketově,“ vysvětluje Horký důvod investice, kterou realizoval společně s dalšími předními fondy, jako jsou Index Ventures nebo Bessemer Venture Partners.
Druhou investicí fondu se stala firma EveryHealth, založená v roce 2023 v Berlíně. Jedná se o virtuální zdravotní platformu, která chce zajistit rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny. Do obou společností správci United Founders poslali vyšší jednotky milionů korun.
Do jakých dalších společností bude fond investovat, Horký kvůli konkurenci ani závazkům mlčenlivosti neprozrazuje. „Jednáme ale například s německým týmem, který vyvíjí přelomové kvantové čipy. Na stole máme také britskou společnost, která pomocí umělé inteligence zvyšuje kvalitu lékařských vyšetření,“ říká s tím, že měsíčně vidí i tisícovku možných investičních příležitostí.