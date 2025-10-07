Inflaci umí vysvětlit jedním tahem fixu. Finanční poradkyně GenZ Kyla Scanlon vystoupí na Shifts
Češi málo investují, svou penzi vidí jako surrealistickou abstrakci v mlze budoucnosti, jsou ochotni držet peníze u banky i za takřka nulový úrok a zároveň nakupovat prašivé dluhopisy firem, o kterých nikdy nic neslyšeli. Dohromady se to dá shrnout jedním pojmem, a vystavit tak národu nelichotivé vysvědčení: Přetrvávající rezervy ve finanční gramotnosti. Ty umí skvěle zaplnil ekonomická influencerka z Kentucky Kyla Scanlon, která v listopadu vystoupí na konferenci Shifts.
Téma, které se v Česku skloňuje už dekády a které je nicméně stále otevřené a nenaplněné. Možná je to tím, že Česku chybí někdo, jako je Kyla Scanlon. Dělnice ekonomického vzdělávání bez profesorského žargonu a ukazovátka v ruce. Sympatická influencerka, která je schopná stlačit skripta do jednoho grafu na whiteboardu.
„Lidé jsou ekonomikou. Tak udělejme ekonomiku o lidech,“ píše osmadvacetiletá Kyla ve své loni vydané knize In This Economy? s podtitulem: How Money & Markets Really Work? Jde nejen o její profesní krédo, ale i o symbol jejího vnímání ekonomiky jako vzájemně provázaných finančních vazeb. A totiž nikoli jako svět anonymních čísel a abstraktních rovnic, ale pulzujícího davu, který tvoří konkrétní tváře lidí s unikátními potřebami a touhami.
Člověk, a nikoli číslo, je středobodem jejího zájmu a 400 tisíc sledujících na Instagramu po pěti letech usilovného vysvětlování ekonomických zákonitostí masám svědčí o tom, že tenhle model funguje. A možná tak trochu tvoří neformální paralelu k tradičnímu školství. Už proto, že obdobně důležitý jako obsah je u vzdělávání i forma. A tu má Kyla zvládnutou na jedničku.
Pandemické starty
Pandemie byla milníkem snad všech a všeho. A to milníkem obousměrným. Přerozdělila štěstí ve společnosti, někoho zdrtila, jiného aktivovala. Kyla patřila do druhého tábora. Na její začátky by se dnes uhlazený vysokoškolský učitel díval zřejmě s notnou dávkou despektu. Inu vysvětluj zákonitosti oboru, v němž je stále mnoho neznámých, ve formátu krátkého tiktokového videa. Naivní až zavrženíhodné, nechal by se možná slyšet. Kyla totiž nabídla hned na startu něco, co akademická obec nikdy nemohla vystát: zkratku.
Ta je obecně neřízenou zbraní, která funguje anebo naopak ničí podle toho, kdo a jak s ní zachází. Učitelka z lidu Kyla se svým bohatým světem výstižných metafor dokázala hned od počátku, že umí dělat pedagogické zázraky. Oblast, před kterou jste doposud utíkali, protože jste se báli zkoumat její zákonitosti, dokázala v sebevražedně krátkém videu popsat stylem relaxačního povídání před spaním. A ještě jste se u toho dokázali zasmát.
„Trhy odrážejí slabosti a triumfy lidského chování a rozhodování,“ píše Kyla a opět tím zdůrazňuje svůj úhel pohledu na ekonomii. Nelze na ni nahlížet optikou makroekonomů chrlících pohledem mas bezobsažné zkratky a doufajících, že poselství odosobněných dat zpětně ovlivní chování konkrétního člověka. Tímto způsobem Kyla přistoupila i ke svému vzdělání. Namísto učebnic na to šla z opačného směru a skočila do praxe rovnýma nohama.
Možná proto mezi svými vrstevnicemi nemusela patřit mezi ty nejvíc oblíbené parťačky. Zatímco tak její dospívající kamarádky vyrážely na party, Kyla otevřela notebook a zobchodovala pár opcí. K dobru na párty se to sice později večer dát tak docela nedalo, zato jí to poskytlo neocenitelnou zkušenost při prvním kontaktu se světem skutečně drsných peněz vyžadujícím rychlé a správné reflexy stejně jako disciplínu. Protože takové opční obchody jednoduše jsou.
Jedno vás však opce nikdy nenaučí. A to psychologii jednotlivce. K tomu Kyla potřebovala praxi zcela jiného typu. Jednoho léta si to zkusila opět v roli někoho, na koho se typický americký konzervativec mohl dívat skrz prsty. Nechala se zaměstnat v autosalónu korejské značky Hyundai, která se v zámoří nikdy tak docela nestala mainstreamovým hitem. Toto období popisuje sama jako neocenitelné, pokud jde o „poznání míry nepoznání“.
„Uvědomila jsem si tam, jak málo lidé rozumějí základním kategoriím z financí jako půjčkám či úrokům,“ nechávala se později opakovaně slyšet. Bylo pro ni šokující, že lidé, kteří se pouštějí do poměrně zásadních životních rozhodnutí, se ve světě peněz orientují mnohdy jako malé děti v lese.
Po absolvování univerzity v roce 2019 si pak zkusila ještě jinou, tentokrát zcela odlišnou polohu. Nastoupila do společnosti Capital Group, kde pracovala na makroekonomické analýze a modelování investičních strategií. Poznala tak svět unylých čísel a troufalých zobecnění, který jí byl později tak cizí. A pak… už přišel covid.
Kyla Scanlon |
Poradkyně Gen Z
Kam si má jít mladý člověk pro radu v oblasti peněz? Profesionál poradí, ale zároveň bude ctít své zájmy. Akademik vysvětlí, ale mnohdy zatraceně pozdě a často i zcela nešikovně. Generace Z je přitom vystavená finanční mašinerii už od raného dětství. Svět her, ve kterém se dají den co den utopit hromady peněz, instantní sběratelské fenomény lákající na pozlátko vzácnosti či produkty finančního světa cílící na co nejmladší klienty v zájmu maximalizace zisků.
To vše nutí GenZ hledat informace dříve než generace před nimi. Jejich svět je přitom stejně jako tiktokový feed extrémně proměnlivý a připomíná divoký hudební klip. A v kontextu edukace oživuje staré dobré moudro: Kdo rychle dává, dvakrát dává. Rada je třeba hned a musí být okamžitě aplikovatelná. Proto se Kylino instrumentárium ukázalo jako superúčinné. Demystifikovat jazyk financí, odstranit žargon a vysvětlit věci polopatě.
Co není vidět v číslech
Ale také předvídat. A to na základě dat, o kterých exaktní ekonomové obvykle mají tendenci mluvit spíše s ironickým úsměvem. Totiž jako o měkkých datech na úrovni pocitů a dojmů. Právě tato fáze, kdy úspěch, a hlavně neúspěch, nejsou ještě vidět v číslech, je ale podle Kyly klíčová. V řeči ekonomů hlavního proudu by byla formou předstihového indikátoru, který dává dlouho dopředu vědět, k jaké fázi cyklu se aktuálně ekonomika posouvá.
Včasná indikace fáze cyklu je pak pochopitelně klíčová i pro kapitány hospodářské politiky na úrovni vlád a centrálních bank. Kyla pro špatný pocit z blížících se zlých časů dokonce zavedla vlastní pojem, který se ujal i na hlavní scéně ekonomických diskuzí. Pojem Vibecession vytvořila v červnu 2022 pro situaci, kdy makroekonomická data nemusí být katastrofická, ale veřejné vnímání a pocity jsou pesimistické, i když statistikami to zatím nemusí být potvrzeno.
Za svůj přínos v ekonomické edukaci mas ji dokonce americký list The Wall Street Journal prohlásil za poradkyni generace Z. Ta si na ní krom odbornosti cení i lidskosti, a to především pokud jde o komunikaci jejích vlastních selhání. Nikdo není bezchybný a historicky to nebyla ani Kyla.
Leckdo jí mohl mít za zlé, že ve své době podpořila kryptoměnovou burzu FTX, která později skončila spektakulárním krachem. Podle jejích slov šlo o „wake up call“, který ji donutil propříště více přemýšlet o tom, s kým influencerka spolupracuje. Popularitu jí ale naopak paradoxně dokázala zvýšit chyba v její knize, na kterou své odběratele sama upozornila. A potvrdila tím, že je „jen“ člověkem z masa a kostí. Za které považuje i hlavní aktéry společenské hry jménem ekonomika.