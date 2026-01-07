Převzetí polského InPostu dostalo cenovku. Svou roli může sehrát i PPF jako největší akcionář
- Advent International vede konsorcium, které podalo indikativní nabídku na převzetí InPostu za více než 6 miliard eur.
- InPost potvrdil přijetí nabídky, vytvořil speciální výbor a jeho akcie po zprávě vyskočily o 20 procent, i když loni ztratily pětinu hodnoty.
- Menšinovým podílníkem zůstává Advent, do firmy dřív investovala i PPF; podle Sky News může být PPF součástí případné závazné nabídky.
Podle britského zpravodajství Sky News vede private equity skupina Advent International konsorcium, které připravuje nabídku na převzetí polské logistické firmy InPost, vlastníka britské doručovací společnosti Yodel.
Konsorcium podle Sky News předložilo indikativní nabídku na odkup všech akcií InPostu v hodnotě přesahující 6 miliard eur. Firma zároveň potvrdila, že návrh obdržela, a to prostřednictvím burzovního oznámení v Amsterdamu. „Není ale jisté, že se obchod uskuteční,“ upozorňuje Sky News.
InPost zřídil zvláštní výbor, který má nabídku posoudit. Po zveřejnění zprávy akcie firmy posílily přibližně o 20 procent, čímž se tržní kapitalizace firmy dostala na zhruba 5,8 miliardy eur, uvádí Sky News. Za celý minulý rok však titul odepsal téměř pětinu hodnoty.
Advent do InPostu vstoupil už v roce 2017 a před pěti lety firmu uvedl na burzu v Amsterdamu, připomíná Sky News. Stále drží menšinový podíl a je podle Sky News hybatelem současné nabídky. „Advent i InPost se k našim dotazům nevyjádřily,“ dodává Sky News.
Do skupiny InPost v minulosti investovala také PPF, která část podílu odkoupila právě od Adventu, píše Sky News. Podle zdrojů, které citovala Sky News, může být PPF jedním z aktérů případné závazné nabídky, pokud jednání postoupí do další fáze.