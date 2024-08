Okamžik, kdy věřitelé Sberbank získají z padlé banky zbytek svých peněz, je možné výrazně přiblížit. Řeč je o zhruba třech miliardách korun, které měli věřitelé dostat až v závěru insolvenčního řízení. Ten se ale dá kvůli probíhajícím soudním sporům jen obtížně načasovat a experti nevylučují průtahy i v řádu několika let. Podle informací e15 může být řešením opuštění insolvenčního režimu Sberbank a přechod do „módu“ likvidace. V něm nebude nutné výplatu odkládat a miliardy budou moct být vyplaceny v horizontu měsíců.

„Insolvence je možné ukončit a překlopit zpět do likvidace. Na řešené soudní spory se vyčlení přiměřená částka v úschově soudu,“ uvádí zdroj obeznámený s průběhem insolvence Sberbank. Kromě jiného by se tím uspíšil okamžik závěrečné výplaty, protože v takovém režimu by nebylo nutné čekat na rozuzlení soudních sporů, kterých se kolem padlého finančního domu vedla ještě v pololetí více než stovka. „Mělo by to finanční přínos pro věřitele, protože by mohlo brzo dojít k vyplacení zbylých pěti procent plnění,“ uvádí advokát a znalec insolvenčního práva Bystrik Bugan z kanceláře Bugan Legal.

Listopadové rozhodnutí soudu umožnilo správkyni Jiřině Lužové vyplatit v prvním kole 95 procent všech závazků padlé banky vůči věřitelům, zbylých pět pak mělo být uhrazeno v samotném insolvenčním finále. Samotná insolvenční správkyně zůstává vůči "zrychlenému plánu" rezervovaná. "Nejdříve je potřeba je vyřešit, abychom opravdu zjistili, kolik věřitelům dohromady dlužíme, protože to pořád ještě nevíme a nevíme, jak tyto žaloby dopadnou," uvádí správkyně Jiřina Lužová.

Některé pohledávky, které jsou součástí právních sporů, totiž podle ní dosud nemohly být takzvaně přezkoumány, není tedy jasné, zda jsou relevantní. "Teprve po takovém přezkumu lze přistoupit ke konečnému rozvrhu, který musí předcházet ukončení insolvenčního řízení," dodává Lužová. Nový plán by přitom měnil situaci. „Scénář "překlopení" je velmi pravděpodobný, a to zejména s ohledem na vysokou míru uspokojení věřitelů,“ soudí partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička s tím, že lze očekávat, že takový návrh schválí i soud.