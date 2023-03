JPMorgan žaluje bývalého manažera kvůli tomu, že kryl Epsteina | e15.cz

Americká investiční banka JPMorgan podle serveru CNN zažalovala svého bývalého dlouholetého šéfa Jese Staleyho. Bankéře, který ve společnosti strávil více než 30 let, viní z toho, že se podílel na krytí amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Tomu za údajné sexuální zločiny hrozilo až 45 let vězení, v roce 2019 však ve vazbě spáchal sebevraždu.

Žaloba JPMorgan přichází především kvůli tomu, aby dohnala Staleyho k odpovědnosti. Na konci minulého roku totiž americká investiční banka obdržela žalobu od vlády Amerických Panenských ostrovů, kde měl odsouzený Epstein sídlo a kde měl páchat zločiny, za něž byl souzen. Podle žaloby měla banka JPMorgan „více než detailní pohled na Epsteinovo obchodování se sexem“ a „ignorovala zjevné varovné signály týkající se Epsteinových účtů“.

Žalováním Jese Staleyho přivádí banka JPMorgan svého bývalého výkonného ředitele a bývalého generálního ředitele Barclays do soudního případu jako obžalovaného. Žaloba Amerických Panenských ostrovů Staleyho nejmenovala jako obžalovaného a nebyl trestně obviněn z žádných aktivit souvisejících s Epsteinem. Podle banky JPMorgan však Staley Epsteina kryl.

Společně si také měli údajně posílat e-maily se sexuálním podtextem, z nichž některé obsahovaly fotografie mladých žen.

VIDEO: Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal ve vězení sebevraždu v roce 2019. Šestašedesátiletý miliardář čekal v newyorské cele na proces po obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Epsteinovi, který se kdysi přátelil s bývalými prezidenty Donaldem Trumpem či Billem Clintonem, hrozilo za údajné sexuální zločiny až 45 let vězení. Televize NBC News a ABC News s odkazem na policejní zdroje uvedly, že se Epstein ve věznici oběsil.

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

Na Epsteinovu smrt reagovaly některé z jeho údajných obětí. „Štve mě, že Jeffrey Epstein se nebude muset obětem svého zneužívání postavit u soudu. My musíme s jizvami po jeho činech prožít zbytek života, zatímco on nikdy nepocítí důsledky svých zločinů,“ uvedla Jennifer Araozová, která tvrdí, že ji Epstein znásilnil, když jí bylo 15 let.