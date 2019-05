Kellner a Šmejc vypořádali transakci za více než pět miliard | E15.cz

Ten podle účetní závěrky PPF za loňský rok obdržel poslední splátku 130 milionů eur letos v květnu. Dokončení obchodu potvrdila Šmejcova skupina. „Transakce PPF – Emma je výsledkem předchozích dohod pánů Kellnera a Šmejce a je už vypořádána,“ uvedl mluvčí Emma Capital Pavel Zuna. Skupina PPF na otázky deníku E15 k transakci neodpověděla.

Šmejc podle zveřejněných informací vyinkasoval 213 milionů eur, zhruba 5,5 miliardy korun. PPF tak vlastní 91,12 procenta akcií Home Credit Group, zbytek drží Šmejcova skupina. Celá transakce oceňuje skupinu Home Credit na 8,5 miliardy eur, tedy více než 219 miliard korun.

Skupina PPF navíc v závěrce upozornila na zajímavý detail. Transakce byla původně koncipována odlišně. Za akcie Home Credit Group měla PPF zaplatit ve třech splátkách. Ta poslední se měla odvíjet od rozdílu mezi „současnou kupní cenou a tržní cenou dosaženou při částečném budoucím exitu“. Znamená to, že kupní cenu by ovlivnil buď prodej části Home Credit Group na burze, nebo investorovi. Jen tak by obě strany získaly tržní ocenění. Cena se však mohla pohybovat nahoru i dolů.

O možném vstupu Home Creditu na hongkongskou burzu informovala už počátkem roku agentura Thomson Reuters. Minulý týden uvedla, že již dříve byly vybrány banky, které emisi provedou. Jsou to Citigroup, HSBC Holdings a Morgan Stanley.

Nakonec ale PPF a Emma Capital dohodu upravily. Druhá splátka byla zvýšena o padesát milionů na 130 milionů eur a její splatnost posunuta z letošního června na květen. Tato změna nahradila zmíněnou třetí splátku. První část peněz za akcie dostala Emma Capital již v prosinci, a to 83 milionů eur.