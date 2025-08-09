Kluci jsou bohatší než holky. Z kapesného si platí i nutné výdaje, ukázal průzkum Mastercard
Chlapci v Česku mají nejen vyšší kapesné, ale také ho dostávají pravidelněji než dívky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard pro ČSOB. Rozdíl se objevuje už na prvním stupni základní školy a může předznamenat odlišný vztah k penězům. Kluci mají podle průzkumu téměř o pětinu víc peněz než holky a platí si z něj i některé nezbytné výdaje, zatímco za holky hradí účty stále ve velké míře rodiče.
U dětí na prvním stupni základní školy mají chlapci měsíční kapesné v hodnotě zhruba 344 korun, dívky si přijdou na pouhých 280 korun. Ve věku dospívání rozdíl mírně klesá, ale stále zůstává znatelný.
„Při odměňování za splněné úkoly bývají chlapci zpravidla asertivnější v jednání o výši odměny, zatímco dívky vnímají domácí pomoc spíše jako samozřejmost, a proto si o odměnu říkají méně,“ vysvětluje rozdíl v přístupu rodičů a výši odměn Martin Procházka, ředitel pro oblast retailové klientely ve skupině ČSOB.
V mladším věku do jedenácti let má kapesné polovina procent všech dětí, s mírným náskokem pro chlapce. U starších dětí se rozdíl zvětšuje – 83 procent chlapců má nějakou pravidelnou částku od rodičů, zatímco u dívek je to o několik procent méně.
Za co děti utrácejí
Menší děti si většinu kapesného nechávají na vlastní potřeby. Chlapci utratí jen 12 procent za nezbytné věci, jako je jízdné nebo školní pomůcky, zatímco dívky z kapesného na tyto účely vydají až 21 procent. U starších dětí se trend obrací – kluci využívají velkou část peněz na nutné výdaje, zatímco dívky si ponechávají větší prostor pro osobní spotřebu.
Rozdílný vztah k penězům může souviset i s odlišným přístupem k dětem. „Chlapcům bývá častěji poskytována větší míra finanční autonomie, dostávají kapesné pravidelněji a ve vyšších částkách, z nichž si pak sami hradí i některé nezbytné výdaje. U dívek naopak rodiče častěji volí přímé hrazení potřeb bez kapesného,“ doplňuje Procházka.
Školáci ve věku 7 až 11 let dostávají kapesné většinou v hotovosti, s vyšším věkem ale přibývá převodů na účet, u dospívajících je tento způsob už zcela běžný, zejména u chlapců. Zároveň převažuje měsíční výplata, a to bez ohledu na věk nebo pohlaví.
Budoucí finanční gramotnost
„Pokud děti dostávají kapesné a rodina s nimi mluví o tom, proč ho mají a jak s ním správně zacházet, může to rozhodně jenom pomoci v jejich finančním rozvoji a dospívání,“ říká Procházka.
Podle něj by se rodiče měli snažit o férový přístup. „Rodiče by měli hledat cestu k tomu, aby rozdělovali kapesné co nejvíce spravedlivě, rovnoměrně a stejnými způsoby. Měli by tedy maximálně zohledňovat například věk dětí a jejich konkrétní situaci – zájmy, koníčky nebo aspirace,“ doporučuje.
Genderové rozdíly v kapesném nejsou výlučně českým fenoménem. Podobné závěry přinesl i průzkum britské Starling Bank z roku 2022, který zjistil, že ve Spojeném království dostávají chlapci v průměru o 20 procent vyšší kapesné než dívky. „To odpovídá výsledkům našeho průzkumu v Česku,“ uzavírá Procházka.