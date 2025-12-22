Čína přitvrzuje v obchodní válce. Na mléčné výrobky z EU zavádí clo
- Čína uvalí prozatímní clo na část dovozů mléčných výrobků z EU ve výši 21,9 až 42,7 procenta.
- Vybírat se začne od úterý 23. prosince.
- S odkazem na čínské ministerstvo obchodu to v pondělí uvedla agentura Reuters.
Peking své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že mléčné výrobky dovážené z EU jsou dotovány. To pak způsobuje značné škody čínskému hospodářství. Většina evropských vývozců čínským celníkům odvede 30procentní clo. Poplatky se budou vztahovat na produkty jako mléko a sýry, včetně francouzského modrého sýra Roquefort.
Obchodní napětí mezi Čínou a EU vypuklo v roce 2023, kdy Evropská komise (EK), která v EU dohlíží na obchodní politiku, zahájila antisubvenční vyšetřování čínských elektromobilů. Peking později zahájil vyšetřování dovozu brandy, vepřového masa a mléčných výrobků z EU, což bylo vnímáno jako odvetné opatření za vyšetřování elektromobilů.
Evropská unie byla podle údajů čínské celní správy na začátku vyšetřování druhým největším dodavatelem mléčných výrobků do Číny, hned za Novým Zélandem. Podle údajů EU z roku 2023 byla Čína druhým největším odběratelem sušeného odstředěného mléka a čtvrtým největším odběratelem másla a sušeného plnotučného mléka.