Rolls-Royce prodal i do Iráku. Karel Kadlec v posledním rozhovoru pro e15 vzpomínal na Číňany
- Největší dealer BMW v Česku a také jediný tuzemský prodejce vozů Rolls-Royce a Aston Martin Karel Kadlec zemřel v sobotu ve věku nedožitých 66 let.
- V jednom ze svých posledních rozhovorů letos v květnu popisoval své plány s prodejem prémiových aut.
- Vyjádřil se také k celní válce mezi USA a EU i ke své zkušenosti s čínskými vozy.
Karel Kadlec byl jedním z nejzkušenějších automobilových delarů v Česku, jenž za dvacet let vybudoval velkou dealerskou skupinu CarTec Group. Ta je jediným dealerem vozů Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zároveň je firma také největším dealerem BMW v Česku a loni otevřela premiérové zastoupení vozů Aston Martin. Před dvěma lety mohla do jeho portfolia přibýt i rostoucí čínská značka BYD. „Plány prodejů byly velmi ambiciózní, což by nás posunulo z luxusního segmentu k masovému, a to jsme nechtěli,“ vysvětloval v rozhovoru, který vyšel na e15.cz letos 29. května.
Jaký dopad současné americké politiky předvídáte na automobilový průmysl, zejména s ohledem na značky, které zastupujete?
Situace pro automobilky není jednoduchá. Podle mého názoru se vše teprve analyzuje a nikdo zatím přesně neví, jaké konkrétní důsledky to bude mít. Ve všech automobilkách teď panuje velký ruch. Počítají, kalkulují a zjišťují dopady. My prodáváme vozy na českém, slovenském a v případě Rolls-Royce i na maďarském trhu, takže naše prodeje přímo ovlivněny nebudou.
Očekáváte kvůli této situaci výrazné zdražení vozů?
S ohledem na konkurenci, která nevyrábí v USA, je možné, že většinu nákladů ponese samotný výrobce. Zdražování vozů obecně probíhá napříč značkami jednou až dvakrát ročně, obvykle v jednotkách procent. Klient si toho většinou ani nevšimne, ale pokud někdo auto nekoupil několik let, třeba od doby před covidem, růst ceny už je znatelný. Hodně však záleží na krocích Evropské komise a EU.
Máte pocit, že chaotická politika Donalda Trumpa může mít nakonec ještě mnohem větší dopad než samotná cla?
Obecně se k politice nechci příliš vyjadřovat. V USA například neexistuje propracovaný sociální a zdravotní systém, jaký máme napříč Evropou. Evropské státy se dokonce předhánějí, kdo má lepší sociální zabezpečení. Američanům je víceméně jedno, zda si lidé spoří na stáří nebo zda jsou nemocní. Díky tomu měli prostředky na zbrojení.
Evropa, místo aby se připravovala na současnou situaci, investovala prostředky především do sociálních programů. To je dobře pro občany, ale nyní musí Evropa reagovat na politickou realitu, kdy tu máme velmoc, která se chce vrátit ke starým pořádkům a bere Českou republiku jako svou bývalou gubernii. Evropa trochu zaspala a stále se spoléhá, že ji někdo ochrání. Realita však ukazuje, že se budeme muset chránit sami.
Mohou vaše značky kvůli clům změnit orientaci na jiné trhy?
Cla tu už historicky byla. Na dovoz evropských vozů do USA bylo clo 10 procent, opačně to bylo asi jen 2,5 procenta. Pokud by se nyní cla vyrovnala, nebude to mít zásadní vliv. Pokud by ale vzrostla výrazně, dopad by mohl být citelný, hlavně v nižším a středním segmentu trhu.
Luxusní vozy jako Rolls-Royce zákazník nepotřebuje, ale chce je mít kvůli statusu. V této kategorii není cena rozhodující. Clo se navíc vypočítává z velkoobchodní, nikoli maloobchodní ceny. Exportující firmy navíc často dovážejí své vozy do Ameriky za výrobní cenu. Pokud například něco stojí na americkém trhu 1000 dolarů, tak výrobní cena může být kolem 600 dolarů. Clo se tedy počítá z nižší základny a výsledné navýšení se rozdělí mezi výrobce, zastoupení a zákazníka.
Karel Kadlec
Absolvent pražské Vysoké školy ekonomické. Skupinu CarTec založil v Ostravě v roce 2003. Byl největším dealerem vozů BMW v Česku, jediným dealerem Rolls-Royců a vozů Aston Martin, prodával i Mini. S vozy BMW postupně expandoval z Ostravy přes Liberec, Prahu, Olomouc až po servis v Brně. EY ho vyhlásila podnikatelem roku 2021 v Moravskoslezském kraji.
Prvním impulzem pro prodej Rolls-Royců v Česku bylo oslovení přímo šéfem Rolls-Royce Motor Cars pro Evropu Jamesem Crichtonem, který dostal na CarTec dobré reference a nabídl firmě zastoupení značky pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Jeho dealerství Rolls-Royce získalo světové ocenění „Global dealer of the year 2023“.
„Nejvíce ocenění pro zastoupení Rolls-Royce Motor Cars přišlo v období, kdy firmu vedla moje bývalá žena. V té době jsem zasahoval do řízení tohoto zastoupení jen minimálně. Takže určitě má zásluhu na řadě úspěchů, včetně světového ocenění Global dealer of the year 2023,“ řekl Kadlec.
Karel Kadlec zemřel ve věku 65 let v sobotu 20. prosince. Vedení společnosti převezme jeho dcera Karin Kadlecová, dosavadní členka vedení ostravské pobočky CarTec.
Jaký vliv budou mít americká cla na český automobilový průmysl a jeho subdodavatelský řetězec?
Analýzy ukazují, že Česko spolu se Slovenskem a Maďarskem by mohly pocítit největší dopady. Slovensko vyváží do USA více než Česko. Největší dopad bude na subdodavatele, kteří už nyní čelí tlaku automobilek na nejnižší ceny. Subdodavatelé budou stát před volbou, zda si otevřít výrobu v USA, což umožní dodávat přímo na tamní trh, nebo zda zvýší ceny pro své evropské partnery.
Je podle vás reálné, že BMW kvůli clům rozšíří výrobní kapacity v USA?
To není tak jednoduché. Stejně jako v případě navyšování výdajů na obranu je potřeba nejprve vypracovat studie a koncepci. Rozšíření výrobních kapacit totiž neznamená jen stavbu továrny, ale také vyřešení personálních a logistických otázek, včetně dostatečného počtu pracovníků a jejich zázemí. Nicméně závod BMW ve Spartanburgu se plynule rozšiřuje podle dlouhodobého plánu, momentálně se tam připravují podmínky pro výrobu nových elektrických modelů.
V posledních měsících přišly do Česka další čínské automobilky. Jaký podíl si podle vás mohou získat?
Především je důležité detailně analyzovat každou podobnou situaci, protože hlásat jakákoliv procenta bez jasné koncepce by bylo populistické řešení. Jednou ze značek, které přišly na český trh, byla dlouho očekávaná BYD, která míří spíše na bohatší klientelu. Konkurenci v čínských značkách určitě vidíme. Před dvěma lety nás dokonce sama společnost BYD oslovila s nabídkou zastupovat tuto značku na českém trhu.
Jak jednání probíhala?
Jednání proběhla u rakouského zastoupení, vozy jsem si osobně vyzkoušel. V okamžiku, kdy jsem se do nich posadil, jsem si uvědomil, že musíme být na pozoru. Čínská auta už dávno nejsou tím, čím byla před patnácti lety. Dnes je technologický pokrok na straně Číny, nikoli Evropy. Produkty jsou kvalitní, cenově dostupnější, byť ne výrazně, ale určitý rozdíl tu stále je. Otázkou však zůstává, jak český zákazník přijme čínskou značku, protože synonymem výroby aut je ve střední Evropě stále Německo. To je problém, který nám ani umělá inteligence nevyřeší.
Co tedy rozhodne o úspěchu těchto značek?
V konečném důsledku vždy rozhodne zákazník. Moudří lidé se řídí právě chováním a zájmy zákazníků. Politika by do těchto věcí neměla příliš zasahovat, protože příkazy vždy vyvolávají odpor a reakce. Zákazník bude trh formovat podle svých potřeb.
Vozy BYD ale nakonec neprodáváte. Proč?
Jejich představa byla otevřít showroom v obchodním centru typu Chodov, což však přináší určité komplikace. Showroom pro elektromobily musí mít přímý vjezd ven, což tato centra často nenabízejí. Dalším důvodem byla nízká marže na autech. Navíc u nás chybí dotace na elektromobilitu, což je podle mého názoru stejně pokřivování trhu. V Česku byla dotace navíc loni dostupná pouze při financování vozů, což není transparentní pro zákazníka. V Rakousku jde dotace přímo prodejci, což je daleko přehlednější systém.
Proč podle vás čínské automobilky diktují nízkou marži?
Nízká marže byla dána politikou BYD, která nepočítá s cenovým konkurenčním bojem – ceny byly pevně dané. BYD nám také nabídl exkluzivitu pouze na pět let, což znamená, že po této době by značka otevřela trh dalším dealerům, a my bychom byli jen jedním z mnoha. Kromě toho jejich plány prodejů byly velmi ambiciózní, což by nás posunulo z luxusního segmentu k masovému, a to jsme nechtěli.
Mohli byste souběžně s BYD prodávat dál i vaše klíčové značky BMW nebo Rolls-Royce? Nevadilo by to těmto evropským automobilkám?
Ano, samozřejmě, že bychom mohli, pokud by šlo o oddělené budovy. Omezení na počet zastupovaných značek neexistuje, některé evropské firmy zastupují desítky značek masovějšího rázu.
Jak se vám podařilo zvládnout situaci po roce 2023, kdy došlo k ukončení možnosti odečítat DPH v plné výši? Jak velký propad prodejů jste zaznamenali?
Výrazný propad byl hlavně na českém trhu. Pouze skuteční nadšenci si vozy dál pořizovali. Mnoho lidí ale začalo registrovat auta například na Slovensku nebo v Německu. Přesto jsme nepropadli v celkových prodejích, protože jsme investovali z vlastních zdrojů do showroomu Rolls-Royce, který splňuje nejnovější standardy. Celkové náklady se pohybovaly kolem 40 milionů korun.
V roce 2023 odešla po rozvodu ze společnosti moje bývalá žena. Firma už ale byla jako rozjetý vlak, který jsme dokázali dovézt vítězně do cíle. Pomohlo nám hlavně to, že šlo o poslední rok možnosti plného odečtu DPH, takže registrace vozů v Česku byly enormní. Úspěšně jsme prodávali auta i na Slovensko, do Maďarska, ale také na takzvané White Markets, což jsou trhy bez oficiálního zastoupení značky, jako je například Irák.
Jak se k vám vůbec dostali zákazníci z Iráku?
Jednoduše – vůz si našli na internetu, kontaktovali nás, a dokonce nám za něj zaplatili dopředu. To vozidlo tu pak půl roku stálo, než si ho vyzvedli. Od BMW až po Rolls-Royce chceme klientům nabídnout zážitek, něco víc než ostatní dealeři.
Loni jste otevřeli první zastoupení značky Aston Martin v Česku. Jaké jsou vaše další investiční plány?
Prozatím jsme otevřeli provizorní showroom, abychom vůbec mohli vozy vystavit. Aktuálně probíhají jednání s architekty a designéry, kteří připravují nábytek přímo na míru standardům značky Aston Martin. Celková investice by měla být v řádu milionů korun.
Nový Aston Martin Vantage v barvě cosmos orange v klidném městském prostředí doslova září. Design karoserie kombinuje agresi s britskou elegancí. Pod kapotou bije srdce o výkonu 665 koní. Osmiválcový motor s dvěma turby posouvá Vantage na hranici mezi sportovním vozem a superautem. |
Jste spokojený s dosavadními čísly prodejů vozů Aston Martin?
Vzhledem k tomu, že jsme začali prodávat bez hotového showroomu a značku jsme teprve uváděli na trh, mě zájem klientů mile překvapil. Klientela Astonu je diametrálně odlišná od zákazníků jiných značek – jsou to většinou nadšenci do aut, kteří mají rádi spojení s Jamesem Bondem nebo Formulí 1. Vozidla Aston Martin jsou určena spíš na zážitek z jízdy, nejde primárně o reprezentační vozy jako v případě Rolls-Royce.
Vidíte ještě další rozdíly mezi značkami Rolls-Royce a Aston Martin?
Hlavním rozdílem je, že Aston Martin není součástí žádného velkého koncernu. Vozy těchto dvou značek si nekonkurují – Aston Martin je ideální volbou pro zákazníky, kteří mají zájem o sportovní jízdu a adrenalinový zážitek, zatímco Rolls-Royce slouží spíš jako reprezentativní automobil.
Liší se nějak přístup centrály Rolls-Royce, která je součástí BMW Group, od přístupu Aston Martinu?
Rolls-Royce je sice součástí BMW Group, ale přístup této značky je stále specifický. Vývoj vozidel Rolls-Royce probíhá částečně v Německu, kde se vyrábí karoserie, a celý proces se pak dokončuje důkladnou, výhradně ruční montáží v britském Goodwoodu. V poslední době došlo ke změně ve vedení Rolls-Royce, kde se opět objevují Britové. Zajímavé je, že u obou značek, jak Rolls-Royce, tak Aston Martin, hrají klíčovou roli manažeři německé národnosti, což svědčí o významu německé preciznosti v automobilovém průmyslu.
Jak se proměnil poměr kupujících podle zemí u vozů Rolls-Royce?
Český zákazník je stále dominantní, ale už ne tak významně. Zesílili jsme svoji aktivitu na Slovensku a v Maďarsku, kde jsme po mnoha letech jako první dealer letos v březnu představili kompletní portfolio značky. Zároveň objevujeme další takzvané White Markets, jako je například Arménie. Český trh však nadále hraje hlavní roli.
Slovensko tvoří dlouhodobě asi třetinu trhu, historicky šlo o poměr 70 ku 30 ve prospěch Česka. Loni se to trochu změnilo a přibyli nám zákazníci z Maďarska i dalších okolních zemí. Máme klienty i z Německa, v rámci Evropské unie nemůžeme zákazníkovi z Německa říct, že mu auto neprodáme. Jsme schopni prodat kamkoliv v rámci EU i mimo ni, pokud daná země není na sankčním seznamu nebo tam není oficiální zastoupení značky.
Pokud jde o značku Rolls-Royce, je potřeba souhlas místního zastoupení, například ve Vietnamu musíme jednat s vietnamským dealerem a dělit se o marži. Záruka na vozy je regionálně omezena, pokrývá Evropu až po Turkmenistán. Dříve to bylo širší území včetně Ruska.
Prodáváte i ojeté vozy Rolls-Royce. Liší se ti, kteří jdou pro takový vůz z druhé ruky, od klientů, kteří preferují nový?
Existuje specifická klientela – někteří si auto koupí na celý život, jiní se vracejí každé dva až tři roky pro nové a starší vůz dávají na protiúčet. V našem areálu plánujeme investice, postavíme novou halu s lakovnou, karosárnou a showroomem pro ojeté vozy. Chceme tyto dva byznysy oddělit, protože jde o odlišnou klientelu.
Pokud koupíte nový Rolls-Royce, máte čtyřletou plnou záruku, která je limitována na 160 tisíc kilometrů, pouze pokud je vozidlo používáno ke komerčním účelům. Po uplynutí této tovární záruky si zákazník může dokoupit další dvouletou záruku v programu Provenance. Zde platí limit ujetých kilometrů a vozidlo musí projít prohlídkou u autorizovaného dealera. Součástí záruky je vše s výjimkou pneumatik, je však platná pouze pro region, pro který bylo vozidlo vyrobeno. V našem případě to je celá Evropa. Samozřejmostí je asistenční služba po celou dobu provozu vozidla. Proto je u starších vozů o certifikaci Provenance velký zájem, přináší výhody jak stávajícímu majiteli, tak případně kupujícímu, který má zájem o prověřený vůz Rolls-Royce.
Jaký vliv měla globální situace na prodeje značky Rolls-Royce?
Celosvětově zůstávají prodeje vozů Rolls-Royce na rekordně vysoké úrovni, k jistému propadu došlo v Číně kvůli politické situaci a podpoře místních produktů. Americký trh stagnoval, ale Evropa rostla asi o 10 procent, což kompenzovalo pokles v Číně. Velký růst zaznamenal Blízký východ, až 38 procent.
Plánujete setrvat dlouhodobě se značkami Rolls-Royce a Aston Martin v showroomu ve Strašnicích, nebo přemýšlíte o přesunu?
Ve Strašnicích plánujeme zůstat. Dříve jsme byli na Pařížské ulici, což mělo výhodu v dobré viditelnosti, ale zároveň jsme se potýkali se stovkami turistů, kteří se fotili s auty, což neodpovídalo požadavkům našich klientů na soukromí. Aktuální lokalita je strategická – blízko Jižní spojky, metra i tramvaje, a hlavně poskytuje našim klientům potřebnou diskrétnost.
Jaké výsledky měla skupina CarTec v loňském roce?
V roce 2024 jsme jako skupina prodali rekordních 1606 nových vozů BMW a přes tisíc ojetých vozů. Tento segment je pro nás velmi důležitý. Naše olomoucké zastoupení získalo ocenění Dealer roku, což je významné vzhledem k velikosti dealerství. Obratově jsme však zaznamenali mírný pokles, přibližně o půl miliardy korun, zejména kvůli nižším prodejům vozů Rolls-Royce, protože každý prodaný vůz znamená velký rozdíl v obratu.
Přesto, pokud jde o Rolls-Royce Motor Cars Prague, byl rok 2024 druhý nejlepší rok vůbec, hned po rekordním roce 2023. Stejně to měla značka Rolls-Royce i celosvětově. V roce 2024 jsme v Praze také dosáhli historicky největšího objemu individuálních úprav na zakázku z programu Bespoke.
Kolik z těch zmiňovaných 1600 vozů BMW byly elektromobily?
Podíl plně elektrických a plug-in hybridních vozů BMW a MINI tvoří v našich dealerstvích přibližně 20 procent. Zajímavé ale je, že Česká republika je pro BMW velmi lukrativním trhem. Prodáváme totiž velká, maximálně vybavená a drahá auta, takže ziskovost na jednom voze je vyšší než v okolních zemích. Lidé u nás preferují právě velké a plně vybavené vozy i mezi těmi ojetými.