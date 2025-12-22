Předplatné

SPD chce konec české role v muniční iniciativě. Vláda si vyžádá podklady od obrany

Ministerstvo obrany má připravit materiály k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, oznámil předseda SPD Tomio Okamura.

Ministerstvo obrany má připravit materiály k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, oznámil předseda SPD Tomio Okamura. Zdroj: profimedia.cz

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Ministerstvo obrany má připravit materiály k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, oznámil předseda SPD Tomio Okamura.
  • Podklady má projednat koaliční rada a následně vláda.
  • Premiér Andrej Babiš připouští, že iniciativa může být přínosná, klíčová je podle něj kontrola a vyloučení korupce.

„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě," sdělil novinářům Okamura v prohlášení, k němuž nepřipustil možnost dodatečných otázek. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami muniční iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes ale uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce. Iniciativu proto 7. ledna projedná Bezpečnostní rada státu.

Okamura také zdůraznil, že „peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu". Další podpora Ukrajiny musí podle něho vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají s Ruskem na základě iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotkl Okamura.

Zůna v nelibosti přívrženců SPD

Šéf SPD se oficiálně omezil pouze na společné prohlášení, s nímž byl podle něj v souladu i na brífinku přítomný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v pátek nelibost přívrženců SPD prohlášením na podporu Ukrajiny, muniční iniciativy či nákupu stíhacích letounů F-35.

Okamura k tomu uvedl, že vláda o dalším postupu ve věci letounů F-35 bude teprve jednat. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý," zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podle něj bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od kupní smlouvy.

Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany Pro a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny," uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů