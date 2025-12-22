SPD chce konec české role v muniční iniciativě. Vláda si vyžádá podklady od obrany
- Ministerstvo obrany má připravit materiály k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, oznámil předseda SPD Tomio Okamura.
- Podklady má projednat koaliční rada a následně vláda.
- Premiér Andrej Babiš připouští, že iniciativa může být přínosná, klíčová je podle něj kontrola a vyloučení korupce.
„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě," sdělil novinářům Okamura v prohlášení, k němuž nepřipustil možnost dodatečných otázek. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami muniční iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes ale uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce. Iniciativu proto 7. ledna projedná Bezpečnostní rada státu.
Okamura také zdůraznil, že „peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu". Další podpora Ukrajiny musí podle něho vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají s Ruskem na základě iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotkl Okamura.
Zůna v nelibosti přívrženců SPD
Šéf SPD se oficiálně omezil pouze na společné prohlášení, s nímž byl podle něj v souladu i na brífinku přítomný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v pátek nelibost přívrženců SPD prohlášením na podporu Ukrajiny, muniční iniciativy či nákupu stíhacích letounů F-35.
Okamura k tomu uvedl, že vláda o dalším postupu ve věci letounů F-35 bude teprve jednat. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý," zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podle něj bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od kupní smlouvy.
Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany Pro a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny," uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.