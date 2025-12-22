Prezident Turka ministrem nechce. Motoristé přitom náhradníka na MŽP nemají
- Kandidát Motoristů Filip Turek na Hradě prezidentovi vysvětloval své kauzy, Petr Pavel ale podle Hradu zůstal u výhrad k jeho jmenování.
- Prezident očekává, že Andrej Babiš Turka na ministra životního prostředí nenavrhne; pokud by to udělal, Pavel avizuje, že by ho nejmenoval.
- Motoristé podle Turka jiného kandidáta nemají, řízením resortu je zatím pověřen šéf diplomacie Petr Macinka.
O schůzce, kterou Turek označil za velmi věcnou, krátce hovořil po telefonu s šéfem Motoristů Petrem Macinkou. „Nemáme žádný konkrétní výsledek toho jednání. Věřím, že prezident k tomu určitě nějaké stanovisko dá, takže počkejme. Já budu o tom, jak to probíhalo, hovořit do detailu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) nebo kolegy, ale myslím si, že počkáme na stanovisko prezidenta," řekl Turek.
Ještě v pondělí Hrad ve vydaném stanovisku uvedl, že vysvětlení problematických výroků a činů Filipa Turka prezidenta nepřesvědčilo a jeho výhrady k případné nominaci přetrvávají. Prezident Petr Pavel zároveň podle Hradu předpokládá, že premiér Andrej Babiš Turka na ministra životního prostředí nakonec nenavrhne. Pokud by to přesto udělal, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za krajní a mimořádný krok.
Hrad své stanovisko opřel o to, že „intenzita a rozsah problematických výroků a činů“ opakovaně vyvolávají pochybnosti o Turkově loajalitě k ústavním hodnotám. Podle prezidenta přitom není rozhodující, zda byly jednotlivé výroky a činy Turkovi prokázány, ale že jeho veřejné vystupování u významné části veřejnosti vyvolává dojem, že bagatelizuje nacistické Německo a zpochybňuje respekt k neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti i k demokratickému řádu. Premiér je podle Hradu povinen ústavní hodnoty chránit a pokud by to „očekávání“ nenaplnil, prezident by měl tuto roli převzít.
Původní termín schůzky se odkládal
Z původního termínu schůzky s Pavlem se Turek omluvil ze zdravotních důvodů, chyběl pak kvůli nim i v ministerské nominaci. Pavel místo něj na Babišův návrh pověřil řízením ministerstva životního prostředí šéfa diplomacie Macinku. Turek ocenil, že si na něj Pavel udělal tak rychle čas. „Debata byla opravdu velmi věcná a komplexní," uvedl.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil.
Turkovy mediální chyby
Turek dnes uvedl, že se Pavlovi snažil jednotlivé záležitosti vysvětlit. Hovořil o nich jako o mediálním světě, který kolem něj poslední rok bují. „Věřím, že se mi něco podařilo vysvětlit, s něčím určitě se těžko bude smiřovat, takže uvidíme," dodal. Připustil, že udělal řadu chyb, jejichž důsledky si ale nesl už po zvolení europoslancem. „Byly to chyby před politikou a ne vše jsou skutečné chyby, jsou to mediální chyby," míní.
Kauzy podle něj neměly vliv na výkon mandátu europoslance a neměly by ani v případě vládního angažmá. „Určitě to není diskvalifikující, ale nějaká problematika, která se vysvětlit má, to je," uvedl.
O funkci ministra životního prostředí se uchází i proto, že podle Motoristů by měl Pavel větší výhrady, kdyby byl kandidátem do čela ministerstva zahraničí. „Ač s tím úplně nesouhlasíme, tak jsme chtěli projevit trochu pokoru," vysvětlil, proč na MZV nakonec proti původním předpokladům zamířil Macinka. Dodal, že Green Deal a problematika životního prostředí je velkým tématem Motoristů, které je vyneslo do europarlamentu a nyní i do Sněmovny a vlády s ANO a SPD.