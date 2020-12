Konec moratoria na splácení úvěrů: Jakou finanční strategii zvolit? | E15.cz

Finanční experti očekávají, že znovu zavedená restriktivní opatření k zastavení šíření nové nemoci mohou přinést i zhoršení ekonomické situace některých firem a domácností. Mnoho bankovních klientů by se mohlo dostat do potíží se splácením úvěrů, a to až 30 % všech aktuálních dlužníků. Společnost Credit-10.com uvádí, že i když je 70 % bankovních klientů schopno své finanční povinnosti opět plnit, je počet osob ve finanční tísni přesto vážný a neměl by být brán na lehkou váhu.

Finanční strategie do nového roku

Vládní opatření mají především dopad na pohostinství či sportovní a kulturní centra. Ale pod efektem řetězové reakce krize dopadá i na další hospodářská odvětví, protože lidé jsou více času doma a více šetří. Soukromý i vládní sektor celou situaci pravidelně vyhodnocují, ale podle nejnovějších statistik ČBA (České bankovní asociace) není potřeba moratorium obnovovat; 70 % bankovních klientů se i přes výjimečnou ekonomickou situaci ke splácení úvěrů vrátilo.

Každopádně nastává otázka. Jak v takové situaci lidé zvládnou plnit své finanční povinnosti? A k jaké finanční strategii by se mělo uchýlit zbývajících 30 % bankovních klientů, kteří se nacházejí ve finanční tísni? Navíc dodejme, že podle analýz Ministerstva práce a sociálních věcí by ke konci roku mohla začít růst nezaměstnanost, a očekává se, na jaře nezaměstnanost dosáhne až 5 %.

Obory, na které finanční tíseň bude nejvíce dopadat, budou stejně jako letos cestovní ruch, gastronomie a sportovní nebo kulturní akce. Banky si ale tuto situaci uvědomují, a proto jsou s bankovními klienty z těchto hospodářských odvětví v osobním kontaktu. Těm, kteří si nemohou dovolit splácet své úvěry, nabízejí individuální bankovní konzultace a speciální platební plány upravené podle osobních potřeb. Vláda a bankovní sektor se domnívají, že tato strategie je vhodnější, než vyhlášení nového moratoria.

Vláda České republiky schválila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték na jaře letošního roku a na podzim toto mimořádné opatření vypršelo. Splátky si během roku odložilo více než 150 tisíc domácností a 17 049 malých i velkých podniků. Teď ovšem nezbývá nic jiného, než se k odloženým povinnostem vrátit či hledat vhodnou finanční strategii, aby bankovní klienti, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohli své odložené úroky také platit.

Přestože je výhled do nového roku nejistý, doufejme, že všichni bankovní klienti najdou to pravé ořechové, co se individuální finanční strategie týče, a budou i nadále moci plnit své závazky (zdroj novinek: Blesk.cz).