Přestaňte mi cpát neprávem peníze. Věřitel Sberbank, co není věřitelem, se odvolal. Výplaty se zpozdí
Věřitelé Sberbank se budou muset popasovat s další nepříjemností. Zbylé peníze, které jim padlá banka dluží, a jde stále o miliardy korun, totiž uvidí později, než si představovali. Až do poloviny října panovala naděje, že finální velké vyrovnání závazků mohlo proběhnout ještě do konce tohoto roku. Nyní už to není pravděpodobné.
Závěr prvního říjnového týdne přinesl věřitelům někdejší ruské Sberbank naději, že vbrzku uvidí celkem zhruba tři miliardy korun, které jim padlý finanční dům stále dluží. Jen o týden později ale tato naděje alespoň prozatím vzala za své. Stalo se totiž něco podobného jako na sklonku roku 2023, kdy výplatu desítek miliard korun na měsíce zablokoval svým odvoláním jeden z věřitelů. Tentokrát jsou sice v sázce „jen“ jednotky miliard korun, celá řada věřitelů včetně municipalit však na své zbylé peníze napjatě čeká. Ostatně velkou porci z nich jim za více než tři roky trvající insolvenci Sberbank pohltila tuzemská inflace.
„Každý z věřitelů má proti návrhu právo na dovolání. Jeden z více než 15 tisíc věřitelů toto odvolání podal. Z tohoto důvodu dojde ke zdržení výplaty,“ uvádí pro e15 insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. O jak dlouhé zdržení se bude jednat, nejde podle ní v tuto chvíli konkrétněji odhadnout. „Předpokládám však, že to bude v řádu měsíců. Toto je nicméně mimo moji kontrolu,“ dodává Lužová. Pokud by se opakovala situace z roku 2023, šlo by zhruba o tříměsíční zpoždění. Zatímco tehdy podala věřitelská firma LitFin odvolání desátého listopadu 2023, soud opětovně rozhodl o výplatě peněz v polovině února 2024. Tedy přibližně dvanáct týdnů poté. Takový odhad potvrzují i experti.
„Odvolací soud by mohl rozhodnout rychle, ale proces výplaty nabere minimálně tříměsíční zpoždění,“ uvádí advokát a znalec insolvenčního práva Bystrik Bugan z kanceláře Bugan Legal. Soud původně rozhodl o výplatě zbylých peněz ze Sberbank, tedy zhruba 2,7 miliard korun, 7. října. Několik dnů poté se odvolal Tomáš Zůza, který byl podle svých slov zařazen mezi věřitele omylem.
„Můj údajný nárok sestává ze dvou dílčích pohledávek. Jedná se o pohledávky ze dvou insolvenčních řízení, konkurzů, kde jsem vykonával funkci insolvenčního správce,“ uvádí ve svém odvolání Zůza. Ten se podle svých slov odvolal kvůli tomu, aby předešel komplikacím, které kvůli obdobnému omylu zažil v minulosti.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
