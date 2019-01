Koruna se letos nepohne z místa | E15.cz

Po skončení devizových intervencí se čekalo, že česká koruna bude svižně posilovat, což se však nestalo. A ani v letošním roce česká měna podle ekonomů neposílí, což může způsobit rychlejší růst úrokových sazeb a tím zdražení úvěrů v ekonomice. „Nevidím důvody, proč by česká koruna měla posilovat,“ uvádí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nedojde totiž k impulzu pro posílení ani ze strany platební bilance, ani ze strany přílivu investic do regionu.

Sobíšek proto odhaduje na konci roku kurz koruny vůči euru na úrovni 25,40, ČNB počítala ve své listopadové prognóze s kurzem 24,4 koruny za euro. Se svým odhadem je však centrální banka osamocená. Ekonomové totiž podle dat agentury Bloomberg odhadují, že průměrný kurz bude 25,5 koruny za euro. Největším pesimistou ohledně vývoje české měny je americká velkobanka Wells Fargo, která ke konci roku očekává, že jedno euro bude stát 26,30 koruny.

Naopak francouzská Crédit Agricole CIB koruně fandí, když její kurz odhaduje na 24,90 koruny za jedno euro. Včera se kurz české měny pohyboval okolo úrovně 25,55. Pokud se tedy naplní odhady ekonomů, tak česká měna posílí v letošním roce jen nepatrně, což by mohlo způsobit rychlejší zvyšování sazeb centrální bankou.

„Pokud ostatní předpoklady prognózy ČNB zůstanou stejné, tak by to znamenalo, že bude zvyšovat úrokové sazby rychleji, než čekala,“ uvádí hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář s tím, že centrální banka by podle svých analýz mohla zvýšit sazby o celý procentní bod.

Současná sazba by se tak mohla zvýšit na 2,75 procenta. Tak výrazné zdražení peněz ale ekonomové nepředpokládají. Sklenář očekává zvýšení sazeb dvakrát až třikrát, a to až v létě. Naopak hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš odhaduje jen jedno zvýšení úroků, ale již v únoru. Podílet se na něm má i slabá česká měna.