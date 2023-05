Lapčíkova firma zvyšuje kapitál o půl miliardy korun | e15.cz

Úmysl upsat nové akcie společnost, která podniká v oblasti devizových operací pro firemní klienty, oznámila v pozvánce na valnou hromadu. Schůze akcionářů se uskuteční na konci června. Záměrem je prodat 471 699 kusů akcií za cenu 1060 korun. Nový kapitál má být následně použitý na koupi akcií a tedy zvýšení podílu v Trinity Bank. Předsedou její dozorčí rady je právě Lapčík.

„Touto transakcí dojde k vyšší ziskovosti SAB Finance a.s. skrze budoucí dividendy inkasované od Trinity Bank a.s. prostřednictvím SAB Financial Investments a.s. Dividendy od Trinity Bank a.s. jsou v odhadované výši 10 až 15 procent p.a.,“ uvádí se v pozvánce.

V současnosti SAB Finance drží v Trinity Bank prostřednictvím své dceřiné firmy SAB Financial Investment 10,15procentní podíl. Dalších 16,26 procenta akcií pak podle regulatorních informací dostupných na webu Trinity Bank vlastní Lapčíkova SAB Financial Group. Skupina SAB, do které patří i SAB Finance má z dřívějška od České národní banky schválenou kvalifikovanou účast na Trinity Bank do 30 procent.

Zmíněná rovněž Lapčíkova SAB Financial Group drží v SAB Finance zhruba 75procentní podíl. Zbytek cenných papírů je v držení menšinových akcionářů. Za zmínku stojí, že samotná Trinity Bank zároveň vlastní v SAB Finance 1,82 procenta akcií.

Lapčík se postupně snaží prostřednictvím skupiny SAB, jejíž součástí je i maltská FCM Bank, upevňovat svou pozici v Trinity Bank. Tu založil v devadesátých letech ve Zlíně, původně se jednalo o záložnu Moravský peněžní ústav. Kampelička získala od ČNB bankovní licenci po několikaletém úsilí na konci roku 2018. Naposledy navýšil obchodník s devizami svůj podíl v Trinity Bank na začátku ledna.

S akciemi SAB Finance se na pražské burze obchoduje od ledna 2021. Objemy obchodů jsou však většinou nízké – v desítkách tisíc či stovkách tisíc korun. Letos se zatím uskutečnily transakce za 40,5 milionu korun, přičemž k většině obchodů došlo 6. března. Tehdy objem dosáhl bezmála 29 milionů. Nižší objemy obchodů mohou být dány tím, že investoři drží akcie kvůli dividendám.

V pátek byl kurz 1030 korun – tržní hodnota firmy tak činí přibližně 2,6 miliardy korun. Cena se hýbe jen minimálně.

Samotná Trinity Bank, v níž chce Lapčík přes SAB Finance posílit svůj vliv, má sice tisíce drobných akcionářů, akcie však nejsou veřejně obchodované. Právě neobchodovatelnost akcií byla v minulosti jedním ze zdrojů napětí mezi drobnými a významnějšími akcionáři banky. Vlastnická struktura je dědictvím někdejšího družstevního vlastnictví Moravského peněžního ústavu.

Předminulý rok se dokonce finančník snažil získat většinu tím, že chtěl do Trinity Bank vložit nepeněžitý vklad ve formě aktiv SAB Finance. Proti této transakci se část menšinových akcionářů hlasitě ozývala a nakonec se neuskutečnila. Loni místo toho zvolil Lapčík jinou cestu – Trinity Bank vydala nové akcie a na úpisu se masivně podíly firmy ze skupiny SAB, tentokrát už za peníze.

Samotná SAB Finance, tedy entita zalistovaná na pražské burze, loni dosáhla zisku po zdanění ve výši 216,6 milionu korun. Z něj bude většina rozdělena mezi akcionáře. Na valné hromadě se bude hlasovat o dividendě 55 korun na akcii. Co se týče Trinity Bank, její zisk po zdanění loni dosáhl 803 milionů korun. Rok před tím to bylo 160 milionů korun.