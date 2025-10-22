PPF banka posiluje na světové mapě peněz. Získala svůj první rating, promění jej v zisky
Zviditelnění banky na prvoligové investorské mapě světa, ziskový impulz či pomyslné vysvědčení téměř se samými jedničkami, s nímž banka může obchodní partnery utvrdit o svých pevných základech. PPF banka ze stejnojmenné investiční skupiny se dočkala svého premiérového ratingu od přední světové agentury.
Když si některý z velkých zahraničních investorů střihu velkobanky z Wall Street či globálního penzijního fondu s opulentní palebnou silou usmyslí, že do svého portfolia nakoupí i na světové poměry atraktivní české státní dluhopisy, existuje poměrně velká šance, že se tak stane přes PPF banku. Ta už léta tvoří na trhu s tuzemským vládním dluhem jeden z nejvýznamnějších průsečíků světového kapitálu a finančních potřeb Česka. Co v PPF bance fungovalo i bez ratingu, může propříště s razítkem od Moody’s nabrat ještě vyšší otáčky.
PPF totiž od agentury Moody’s získala svůj historicky první depozitní rating na stupni A3/P-2 pro dlouhodobé a krátkodobé vklady. Rating dlouhodobých vkladů A3 usazuje PPF banku na úroveň jejích hlavních konkurentů na tuzemském bankovním trhu – například České spořitelny či ČSOB. Moody’s zároveň uvádí, že banka má zdravý objem kapitálu a dostatečnou likviditu. Podle agentury není banka zároveň ohrožena nadměrným financováním spřízněných firem ze skupiny PPF, samotnou mateřskou společnost pak neúvěruje vůbec.
„Udělení ratingu v praxi znamená, že PPF banka se automaticky stane v očích velkých zahraničních investorů relevantním partnerem pro významné transakce včetně nákupu velkých objemů českých státních dluhopisů bez toho, aby svou spolehlivost musela opakovaně dokazovat na finančních datech,“ vysvětluje pro e15 ředitel komerčního a investičního bankovnictví PPF banky Karel Tregler.
