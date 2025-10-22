Sbohem, Slovensko. Jeho benzin a nafta opouštějí české benzinky
Skupina MOL a chorvatský JANAF před pár týdny testovaly kapacitu ropovodu Adria. Jenže ropovod nebyl schopný v dostatečné kapacitě pracovat déle než dvě hodiny. Při trvajících sankcích to ukazuje na potíže Slovenska se i přes vysoké investice novým podmínkám přizpůsobit. Podtrhují to pak čísla jeho exportu do Česka. Třeba u benzinu se propadl zhruba o polovinu.
Psal se rok 2020, bylo šest let po napadení Krymu Ruskem. Motorového benzinu ze Slovenska se dovezlo do Česka 285 tisíc tun. Podle Českého statistického úřadu tvořil dokonce 50,9 procenta všech dovozů a podle dalších zdrojů se Slovensko podílelo necelými 20 procenty na celkové spotřebě benzinu v Česku. Dnes se ze země podle údajů ministerstva dopravy doveze jen 11 procent české spotřeby benzinu, u nafty je pak podíl ještě menší, konkrétně šest procent.
„Ačkoliv se aktuálně dováží přibližně polovina spotřeby pohonných hmot, jsou dodávky bezproblémově komerčně zajištěny z řady dalších zemí, na prvním místě z Německa, dále také z Rakouska a Polska,“ vyjmenovává mluvčí ministerstva průmyslu Miluše Trefancová. Ke stabilitě trhu přispívá podle ní také úspěšné dokončení projektu TAL Plus, který znamená přechod na zpracování neruských typů rop v obou českých rafineriích ze skupiny PKN Orlen.
K pádu dovozů ze Slovenska vedlo ukončení unijní výjimky ze zákazu dovozů produktů vyráběných z ruské ropy k 6. červnu letošního roku. Od té doby nafta, benzin a další produkty plynoucí z rafinerie Slovnaft do Česka mohou pocházet výhradně z neruských rop.
Slovnaft se na konec výjimky připravoval. Investoval na přechod na neruskou ropu kolem 200 milionů dolarů, i tak se ale letos v květnu dostal jen na 25 procent neruské ropy. Hranice 100 procent je až v horizontu roku 2027.
Součástí přechodu je právě zvýšení kapacity ropovodu Adria vedoucího z přístavu Omišalj na ostrově Krk. Na konci září majitel Slovnaftu, skupina MOL a chorvatský státní Janaf, prováděl testy, při nichž se ukázalo, že při maximální kapacitě není systém dlouhodobě udržitelný.
Podle oficiální zprávy Slovnaftu jen 30 minut po zahájení testu chorvatská partnerská společnost zastavila přepravu s odvoláním na výpadek dodávky elektrické energie a systém byl mimo provoz více než hodinu. I po opětovném spuštění pak docházelo k přerušením. „Zdůrazňujeme, že ropovod Adria hraje velmi důležitou roli v zásobování střední Evropy. Aby mohl převzít významnější roli než jen doplňkovou, je nejprve třeba jasně poznat, čeho je chorvatská část ropovodu Adria schopna, v jakém je technickém stavu a co je potřeba k tomu, aby dokázala denně přepravovat až 40 tisíc tun ropy každý den v roce,“ uvedl Slovnaft.
Podle současných pravidel mohou rafinerie v Maďarsku a na Slovensku zpracovávat ruskou ropu jen pro své účely, produkty z ní nesmějí vyvážet. V Česku se momentálně ruská ropa nerafinuje.