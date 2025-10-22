Forum Karlín má nového majitele. Součástí transakce je i hotel v centru Prahy
Pražský multifunkční komplex Forum Karlín má nového majitele. Od realitního fondu KB2 Komerční banky, který spravuje investiční společnost Amundi, ho koupila Patria investiční společnost spadající pod ČSOB. Součástí prodeje je také hotel Ibis v ulici Na Poříčí poblíž Náměstí Republiky. Hodnotu transakce strany neuvedly.
Prodejem obou nemovitostí Amundi zahájilo výstupní fázi zmíněného realitního fondu. Cílem bude postupný rozprodej majetku fondu a výplata klientů. V portfoliu fondu zůstávají ještě další dvě budovy, obě administrativního účelu. Jedná se o budovu Keystone v pražském Karlíně a Polygon House na Praze 4. Jejich prodej má následovat v příštích měsících. Úplné uzavření fondu je plánováno na polovinu roku 2026.
Podle dřívějších informací Seznam Zpráv se o první zmíněnou budovu zajímá rodinná kancelář rodiny Riekerů, která sídlí ve Švýcarsku a je známá zejména pro své podnikatelské aktivity v segmentu obuvnictví. Polygon by zase ráda získala česká investiční skupina DRFG.
„Česko má svoje specifikum – silný domácí kapitál nahradil řadu zahraničních fondů a investorů, které z trhu ustoupily. Přetlak poptávky po kvalitních investicích ale trvá. To je také důvod, proč se daří realizovat výnosy z fondu podle původního plánu a ve prospěch klientů,“ uvádí Jozef Murza z nemovitostního oddělení Amundi Czech Republic.
Nejdražší budovou z nyní rozpouštěného portfolia má být právě Forum Karlín, které fond získal v roce 2018 od miliardáře Zdeňka Bakaly. Výše transakce tehdy činila přibližně 1,3 miliardy korun. Vezme-li se v úvahu situace na českém realitním trhu a soustavný růstový trend, který vykazuje, současná cena obou nemovitostí by se tak mohla pohybovat v řádu nižších jednotek miliard korun.
„Věříme, že obě nemovitosti budou díky své plné obsazenosti, renomovaným nájemcům a ideálním lokalitám v rámci Prahy vhodným doplněním našeho portfolia,“ říká k transakci Tomáš Pribiš, člen představenstva investiční společnosti Patria.
Fond KB2 navazuje na svého předchůdce KB1. Ten během své více než desetileté existence vynesl zhodnocení přes 68 procent. Uzavřen byl začátkem roku 2025 po prodeji poslední nemovitosti, kancelářské budovy The Square na Budějovické v Praze.