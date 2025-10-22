Trhy pod tlakem: Apple letí, banky krvácí, Fed váhá
Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. V dnešním vydání se společně podíváme na nové rekordní hodnoty společnosti Apple, zastavíme se u regionálních bank, které čelily úvěrovým podvodům a rozebereme si aktuální pozici Fedu v rámci stále probíhajícího vládního shutdownu. Ten limituje počet oficiálních statistik, podle kterých centrální banka upravuje měnovou politiku - podle čeho se tedy bude rozhodovat? Pojďme se do toho pustit. Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte✅
- Nový iPhone vynesl Apple na druhé místo světového žebříčku
- Jak se regionální banky vypořádaly s úvěrovými podvody?
- Proč Fed aktuálně připomíná „piráta s páskou přes oko”?
Stručně 📻
Velkolepý obrat Applu: Z 31% propadu na historický rekord - může za to nový iPhone
Akcie společnosti Apple v pondělí vystřelily na nejvyšší hodnoty od minulého prosince - necelých 265 dolarů. Tržní kapitalizace společnosti se tak přiblížila magické hranici 4 bilionů dolarů a v pomyslném závodu o nejhodnotnější firmu světa předběhla Microsoft coby světovou dvojku - na leadera žebříčku Nvidii ztrácí Apple bezmála 600 miliard dolarů. Hlavním motorem optimismu investorů je překvapivě silná poptávka po nové řadě iPhone 17, která byla představena v září. Data analytické firmy Counterpoint Research naznačují, že prodeje iPhonu 17 v USA a Číně během prvních 10 dnů překonaly start loňského modelu o 14 %. Chicagská investiční společnosti Loop Capital zareagovala na novinky zvýšením price targetu na 315 dolarů, jelikož se podle ní totiž Apple nachází na začátku dlouho očekávaného ‘cyklu přijetí’, kdy má množství prodaných iPhonů v následujících 2 letech stále růst.
Jedná se o působivý obrat, protože Apple po většinu roku patřil mezi zaostávající tituly v indexu S&P 500 a na svém dubnovém dně odepisovaly akcie společnosti celých 31 %. Od té doby však posílily o více než 50 % a na konci září se akcie poprvé v tomto roce dostaly do zelených čísel. Investoři tak evidentně setřásli dřívější obavy z nejistoty ohledně dopadů amerických cel, které mohly výrazně ohrozit výrobu v Asii. K uklidnění zároveň přispěl i srpnový příslib Applu investovat dalších 100 miliard dolarů do infrastruktury v USA, což je vnímáno jako krok k možnému zmírnění celních rizik. Přesto všichni analytici toto nadšení nesdílí a naopak varují před vysokou valuací akcií. Akcie společnosti se aktuálně obchodují za 32 násobek očekávaných zisků, což je vysoko nad 10 letým průměrem, který odpovídá 22 násobku. Klíčovým momentem pro potvrzení současného optimismu tak budou výsledky za uplynulé čtvrtletí, které Apple zveřejní ve čtvrtek 30. října.
Panika v regionálních bankách: Podvod za desítky milionů vyvolal miliardové ztráty na trhu
Americký bankovní sektor si minulý týden prožil nepříjemné déjà vu připomínající krizi z roku 2023. Dvě velké regionální banky, Zions Bancorp a Western Alliance, oznámily, že se staly obětí úvěrového podvodu ze strany fondů investujících do problémových komerčních hypoték. Ačkoliv se ztráty pohybovaly "jen" v desítkách milionů dolarů, investoři zareagovali panicky a výprodeje v rámci bankovních titulů na sebe nenechaly dlouho čekat. Akcie Zions se propadly o 13 % a Western Alliance o 11 % , což stáhlo celý index regionálních bank S&P o 6,3 % - pro index šlo o nejhorší denní propad od dubna. Situaci břitce okomentoval šéf JPMorgan Jamie Dimon, který varoval před dalšími úvěrovými problémy, jelikož podle jeho slov „Když vidíte jednoho, pravděpodobně jich je víc."
V pondělí však přišlo alespoň částečné uklidnění. Zions Bancorp zveřejnila výsledky hospodaření, které navzdory oznámenému odpisu ve výši 50 milionů dolarů překonaly očekávání. Bance dokonce meziročně vzrostl čistý zisk na 221 milionů dolarů (z 204 milionů), a to především díky 8% růstu čistých úrokových výnosů. Vedení banky se v rámci zveřejnění výsledků snažilo trhy investory uklidnit a celou situaci stabilizovat. Úvěrový ředitel Derek Card označil podvod za „izolovaný incident" a CEO Harris Simmons dodal, že zbytek úvěrového portfolia je ve velmi dobré kondici. Akcie Zions v reakci na výsledky po uzavření trhu posílily o 2 %. Investoři se ale nenechají opít rohlíkem a budou bedlivě analyzovat výsledky dalších regionálních bank a hledat odpověď na to, zda byl tento podvod skutečně jen ojedinělou chybou, nebo první trhlinou v hrázi.
Téma týdne 🗞️
Americká centrální banka se připravuje na své zasedání na konci října v situaci, kterou lze označit za velmi netypickou. Pokračující „vládní shutdown”, který trvá od 1. října a aktuálně útočí na druhé místo nejdelšího období v tomto režimu, uvrhla klíčové statistické úřady do nucené nečinnosti. Výsledkem je takzvané informační vakuum: Fed nemá k dispozici čerstvá oficiální data o trhu práce, maloobchodních tržbách ani výrobních cenách, která jsou pro jeho rozhodování naprosto zásadní. Navzdory této nejistotě finanční trhy téměř s jistotou (aktuálně s pravděpodobností 98,9 %) očekávají, že Fed opět sníží základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 3,75-4,00 %.
Hlavním důvodem tohoto konsensu je stav amerického trhu práce, na který se čelní představitelé Fedu, včetně předsedy Jerome Powella, v posledních týdnech soustředili. Poslední dostupná oficiální data (za červen až srpen) ukázala dramatické zpomalení tvorby nových pracovních míst na průměrných 29 000 měsíčně, což je hluboko pod předpandemickým průměrem. Právě tato slabost přiměla Fed k prvnímu snížení sazeb již v září a zdá se, že v tomto kurzu bude s největší pravděpodobností pokračovat, jelikož i neoficiální data a průzkumy, které má Fed stále k dispozici, jako například data z trhu práce agentury ADP, potvrzují pokračující ochlazování.
Situace však není černobílá a rozhodování Fedu komplikuje řada protichůdných signálů. Inflace, ačkoliv výrazně poklesla z pandemických vrcholů, zůstává nad 2% cílem Fedu. Poslední známý údaj za srpen dokonce ukázal mírné zrychlení celkové inflace a Fed sám očekává, že inflace PCE vystoupá do konce roku na úroveň 3,0 %, než v příštím roce začne klesat. Jediný oficiální údaj, který bude mít Fed k dispozici, je zářijový index spotřebitelských cen (CPI), jehož zveřejnění si vláda vynutila na pátek 24. října kvůli zákonné povinnosti vypočítat valorizaci sociálních dávek. Odhady však naznačují další mírné zrychlení inflace na 3,1 %, což jen posílí argumenty těch členů Fedu, jako člena výboru Jeffreyho Schmida z pobočky v Kansas City, kteří varují před dalším uvolňováním.
Fed se tak v této situaci musí spoléhat na alternativní zdroje. Jak ale upozornil šéf richmondské pobočky Fedu Thomas Barkin, soukromá data z kreditních karet či různé indexy nákupních manažerů (PMI) nejsou plnohodnotnou náhradou oficiálních dat. Chybí jim komplexnost a kalibrace oficiálních statistik a často opomíjejí důležité detaily, například o struktuře pracovní síly. Právě tyto nuance jsou pro Fed klíčové k pochopení skutečného stavu ekonomiky.
Trhy zatím na nedostatek dat reagují relativně klidně a akciové indexy se pohybují poblíž maxim. Pod povrchem ale bublá nervozita. Ukázaly to nedávné výprodeje akcií regionálních bank po odhalení úvěrových podvodů i obnovené napětí v obchodních vztazích s Čínou. Jasným signálem nejistoty je také raketový růst ceny zlata, které téměř bez výjimky trhá každý den nové rekordy. Jak trefně poznamenal šéf minneapoliského Fedu Neel Kashkari: „Čím déle shutdown potrvá, tím menší mám jistotu, že ekonomiku čteme správně". Fed tak příští týden pravděpodobně sazby opět sníží a učiní tak další krok k uvolnění měnové politiky - bude to však rozhodnutí založené spíše na posledních známých trendech než na aktuální realitě, což s sebou nese nemalé riziko.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Na trzích panuje již několik měsíců zlatá horečka. Aktuálně cena zlata atakuje úroveň 4400 dolarů za trojskou unci a někteří analytici spekulují, že by do konce roku mohlo dosáhnout magické hranice 5000 dolarů. Jaké faktory za růstem ceny zlata stojí a co od vzácného kovu můžeme v následujících měsících očekávat se dozvíte v článku od kolegy Pfeilera na webu e15.
Drobní investoři se obzvlášť v posledních letech zaměřují výhradně na USA. Pro atraktivní zhodnocení však není nutné se koukat až za oceán, ale stačí pouze nakouknout přes státní hranice - do Polska. Společnosti jako Pepco, Allegro, Žabka, nebo CCC všichni jistě znáte a proto si nenechte uniknout článek od kolegy Bukovského ve kterém se na nejen tyto společnosti zaměřuje. K přečtení na webu e15.
Pátek 10. října byl hlavně pro spekulanty jedním z těch nejpříjemnějších dní v roce. Kryptoměnové trhy zaznamenaly nejhorší likvidace ve své historii a ty akciové se propadly o jednotky procent během dne. Nový článek z dílny Dušana Vaškovice detailně rozebírá mechaniku akciového výprodeje a vysvětluje jakou roli v něm hrály opce. Více na webu Roklen24.
Osobnost týdne 👑
Linda Bradford Raschke je americká profesionální obchodnice a analytička, považovaná za jednu z největších legend v oblasti systematického a krátkodobého tradingu. Proslavila se již na počátku 80. let, kdy začínala jako „market maker“ na parketu burz Pacific Coast a Philadelphia Stock Exchange v době, kdy byl trading téměř výhradně mužskou doménou a analýza probíhala primárně sledováním „pásky“ (tape reading). Do širšího povědomí se dostala v roce 1992, kdy byla profilována v knize Jacka Schwagera The New Market Wizards, což z ní okamžitě udělalo tradingovou ikonu. Na vrcholu své kariéry spravovala ve svém hedgeovém fondu LBRGroup Inc. přes 300 milionů dolarů. Sama zdůrazňuje, že klíčem k úspěchu není snaha předpovídat trh, ale schopnost rychle reagovat na to, co trh dělá, a především „nekompromisní řízení rizika”. Sama je autorkou knihy Trading Sardines, kde popisuje svůj příběh na cestě stát se profesionální obchodnicí, která jí stála mnohem více, než pouze realizované ztráty. Raschke se díky své neuvěřitelné konzistenci a více než 40 leté aktivní kariéře stala inspirací pro tisíce obchodníků po celém světě a je živoucím důkazem, že disciplína a adaptabilita jsou na trzích cennější než jakýkoliv „svatý grál”.
Graf týdne 📊
Na grafu lze vidět porovnání vývoje referenční úrokové sazby a jednotlivých metrik inflace. Poté, co Fed zvýšil referenční úrokovou sazbu o 5,25 procentního bodu a držel ji stabilní po dobu 14 měsíců, snížil ji v září 2024 o půl procentního bodu, aby zohlednil pokles inflace, a v listopadu a prosinci o další čtvrt procentního bodu. Na zasedáních v lednu, březnu, květnu, červnu a červenci ponechal sazbu beze změny a ve snižování sazeb pokračoval až v září letošního roku.
Graf |
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den! Martin Češka