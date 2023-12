Levné hypotéky jsou utopií. Prostor pro snižování sazeb je malý, vzkazují bankéři | e15.cz

Zájemci o hypotéku, kteří sázejí na to, že půjčky na bydlení v dohledné době dramaticky zlevní, mohou splakat nad výdělkem. Významní tuzemští bankéři tvrdí, že hypotéky zásadně nezlevní ani v příštích dvou letech. Ještě koncem roku 2025 podle nich mohou průměrné sazby z hypotečních úvěrů dosahovat až pěti procent. Ceny úvěrů na bydlení mají do značné míry jen kopírovat opatrné kroky České národní banky při snižování úrokových sazeb. Hypotéky ale nemusí zlevnit ani případná holubičí revoluce v centrální bance doprovázená velkým poklesem sazeb.

„Hypotéky jsou dnes fixovány kolem pěti, pěti a půl procenta. Osobně očekávám, že se sazby takto budou pohybovat i nadále. Méně pravděpodobné je, že klesnou třeba někam ke 4,5 procenta,“ uvedl v listopadovém rozhovoru pro e15 šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

„Kdybych holdoval hazardu a měl bych si vsadit, dal bych 60procentní pravděpodobnost, že ve střednědobém horizontu uvidíme sazby kolem pěti procent, a třicetiprocentní pravděpodobnost, že sazby budou kolem 4,5 procenta,“ dodal Spurný.

Mezi špičkami domácích bank s tímto názorem není osamělý. Průměrné hypoteční sazby pod pěti procenty nečeká dříve než v roce 2025 ani Česká spořitelna. Mluvčí banky Filip Hrubý dodal, že má napřesrok podle očekávání jejich analytiků dojít jen k mírnému zlevnění v řádu nižších desetin procenta.

„Úrokové sazby hypoték se budou po většinu příštího roku s velkou pravděpodobností stále pohybovat nad pěti procenty. Snižování sazeb k hodnotám mezi čtyřmi až pěti procenty by mohlo pokračovat v roce 2025,“ uvádí manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman, který žádné skokové zlevnění hypoték v tomto roce neočekává.

Podle poslední říjnové analýzy Hypomonitoru České bankovní asociace nabízely tuzemské peněžní ústavy na počátku podzimu půjčky na bydlení za průměrnou sazbu 5,7 procenta. „Podstatné zlevnění hypoték v brzké době, například do konce pololetí příštího roku, se s velkou pravděpodobností konat nebude,“ předpokládá hypoteční expert Broker Trust Libor Vojta Ostatek.

Lidé vyhlížející zásadní zlevnění hypoték se upínají k okamžiku, kdy Česká národní banka začne s avizovaným snižováním základní sazby v ekonomice. Banka ji už od loňského června drží na sedmi procentech. Trh sází na to, že ČNB do konce příštího roku svoji politiku razantně uvolní. Podle bankéřů to ale neznamená, že stejně razantně půjdou dolů také hypoteční sazby.

„Mírný pokles hypotečních sazeb určitě nebude přímo souviset s případným poklesem dvoutýdenní repo sazby ČNB, protože očekávaný pokles této sazby je už v delších sazbách zahrnut,“ podotýká Šuchman z KB. Oproti unikátní situaci před pěti šesti lety, kdy byly půjčky na bydlení úročeny i méně než dvěma procenty, tak čekají český trh stále relativně vysoké stabilní sazby hypoték.

„Hypoteční sazby nad čtyřmi procenty budou novým normálem,“ předpovídá ekonom UniCredit banky Pavel Sobíšek. A také on upozorňuje, že i kdyby ČNB srazila sazbu ze sedmi na tři procenta, hypotéky budou stát výrazně více: „Banky v takovém případě nastaví finální sazby právě někam nad čtyři procenta.“

Brzdou pro intenzivnější zlevňování hypoték může být i zavedení poplatku za předčasné splacení hypotéky. Povinnost jej platit vznikne dlužníkům od září příštího roku. Případné zostření konkurence mezi bankami prostřednictvím nižších sazeb by vedlo ke zvýšené migraci klientů mezi bankami, které by za to ovšem až do září nemohly inkasovat žádné poplatky navíc.

„Bankám se nebude chtít příliš snižovat sazby, protože by lidé byli motivovaní přejít jinam ještě předtím, než novela o penále začne platit,“ soudí zemský ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške. Podle něho bude impulsem pro výraznější snížení sazeb až začátek platnosti poplatku, kdy odchod klientů nebude banky díky poplatku až tak pálit.

Právě kvůli neochotě bank přepisovat ceníky se přitom nemusí vyplácet ani případné odložení hypotéky do blízké budoucnosti. „Domnívám se, že není dobré příliš čekat, jelikož spolu se snižováním sazeb půjde ruku v ruce zvyšování cen nemovitostí,“ upozorňuje hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Část zájemců o úvěr tuto optiku zřejmě přijala a trh oživuje už při současných sazbách.

Jak vyplývá z říjnového Hypomonitoru, banky a stavební spořitelny poskytly v daném měsíci hypoteční úvěry v objemu převyšujícím 16 miliard korun, tedy o pětinu více než v září, a dokonce dvojnásobek oproti říjnu loňského roku. „Za silnější říjnovou aktivitou stály zejména podzimní akční nabídky bank v kombinaci se zmírněním příjmových limitů ze strany ČNB z poloviny letošního roku,“ konstatuje ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Oživení trhu ale podpořilo i zrušení stropu pro výši měsíčních splátek hypotéky, které v létě odsouhlasila Česká národní banka.