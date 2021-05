Levné hypotéky končí. Zájem přesto neslábne | E15.cz

Prozíravý tuzemský trh peněz už na vyšší sazby sází od loňského listopadu, kdy byla představena první vakcína proti koronaviru a svět včetně Česka přepnul na vyšší stupeň optimismu. S ním ovšem bývá spojena jak vyšší budoucí úroveň cen, tak dražší úvěry.

Sazby míří vzhůru

Masivnějšímu růstu sazeb zatím dokázal zabránit přebytek volných peněz v českých bankách a i snaha finančníků urvat z loňského hypotečně rekordního roku co největší kus. Podle lidí z branže mohou sazby letos vystoupat v průměru vysoko nad dvě procenta.

„Doba ultralevných hypoték je pryč. Úrokové sazby na hypotékách míří v těchto dnech nahoru celkem plošně. Češi se teď musejí připravit na jejich zdražování, které může trvat i léta. Zejména pokud se v nadcházející době projeví inflace citelně, půjdou poměrně rychle nahoru také úrokové sazby včetně těch hypotečních,“ uvádí ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Cena peněz roste

Signálem pro vyšší sazby je cena peněz na mezibankovním trhu. Tedy úroky, za které jsou si banky ochotny půjčovat mezi sebou, což tvoří základ pro výpočet hypotečních sazeb. Zatímco ještě na počátku ledna by si banky obstaraly prostředky na hypoteční úvěry na dobu pěti let s ročním úrokem jedno procento, v polovině dubna to bylo podle dat Thomson Reuters už 1,6 procenta, tedy o šedesát procent více.