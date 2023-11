Bankou roku je opět Komerční banka, mezi pojišťovnami dominovala Kooperativa | e15.cz

„České banky a finanční instituce jsou v posledních letech významnými nositeli mnoha technologických inovací a změn, ze kterých těží nejenom jejich klienti, ale i celá společnost. Vedle dlouhodobého důrazu na bezpečnost, rychlost a na komfort platebního ekosystému má proto při hodnocení jejich úspěšnosti stále větší váhu například udržitelnost nebo společenský dopad. A mě těší, že Mastercard je i v tomto ohledu českým bankám blízkým a cenným partnerem,“ uvedl Damian Zielinski, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Na druhém místě mezi bankami skončila Česká spořitelna, třetí místo pak obsadila ČSOB. Komerční banka se kromě hlavního ocenění dočkala také vítězství v kategoriích Korporátní banka roku a Banka bez bariér.

„Myslím si, že Komerční banka udělala podstatný krok v digitálním bankovnictví, ale především, a to je velký rozdíl oproti některým bankám, se snaží vyvíjet podobná řešení jak pro drobné klienty, tak pro ty firemní,“ okomentoval výsledky bankéř a předseda odborné poroty Daniel Heler.

Kooperativa se umístila na 1. místě hned ve čtyřech kategoriích, a to u Pojišťovny roku, Zodpovědné pojišťovny roku, Pojišťovny bez bariér a Pojišťovny zákazníků, kde byl vítěz vybírán na základě metodiky KPMG Nunwood. Výhru si odnáší také Martin Diviš, generální ředitel Kooperativy, který byl zvolen jako pojišťovák roku.

„V naší každoroční studii o nejlepších zákaznických zkušenostech se tři banky dlouhodobě drží na špici hodnocení. Aktuální ekonomická situace tlačí na efektivitu. Ta by ale neměla ohrozit klientský komfort, který sám o sobě prodává i snižuje náklady, a to až o 25 procent na obsluze. AI doporučuji zavádět vůči klientům postupně a s ohledem na jejich životní situaci, pak bude možné při rozumných nákladech vytěžit maximum například z personalizace a nonstop dostupné zákaznické podpory. Péče o zaměstnaneckou zkušenost je dalším trendem, který se v Česku začíná projevovat,“ uvedl Lukáš Cingr, který v KPMG vede tým Customer & Digital.

Poradenská společnost KPMG Česká republika vyhodnocovala podle své metodiky také kategorii Banka zákazníků. V té podle nasbíraných výpovědí od více než 5000 zákazníků zvítězila Air Bank. Její generální ředitel a předseda představenstva Michal Strcula byl navíc dvacetičlennou porotou vybrán jako bankéř roku.

„Velkým tématem diskuzí byla oblast depozit, zhodnocení, obsluha, jakým způsobem udržují v rámci internetbankingu rozšíření služeb, podporu mimo pobočky a bezpečnost. Banka už není jen o tom, jak získat a jaký úrok, ale klienty zajímá i to, jak relevantní investiční produkty s rozumným zhodnocením jsou schopny nabídnout, a to vše v době vyšší inflace. Zároveň jde o to, jak se starají o jejich peníze, ochraňují jejich zdroje, jaká opatření jsou banky schopny přijímat a implementovat,“ říká David Manych, Managing Partner investiční skupiny Natland.

Letošní ročník přinesl také novinku v podobě nových kategorií Fintech roku a Insurtech roku, které vznikly díky partnerství s Českou Insurtech Asociací. Do těchto kategorií se tak nově mohly přihlásit mladé technologické společnosti a startupy z oblasti pojišťovnictví a finančních služeb.