Místo varovného výstřelu likvidace. ČNB zasáhla proti kampeličce příliš tvrdě, rozhodl soud | E15.cz

Místo varovného výstřelu do vzduchu poslala Česká národní banka záložnu WPB Capital rovnou na věčnost. Plyne to z rozsudku Městského soudu v Praze, který má redakce deníku E15 k dispozici. Soud sice dal za pravdu ČNB v tom, že WPB Capital prováděla nestandardní finanční operace. Na druhé straně ale podle něj centrální banka zasáhla proti záložně příliš tvrdě, když jí rovnou odňala licenci. ČNB se k otázkám týkajícím se verdiktu nevyjádřila.

Soud shledal „zásadní pochybení“ ČNB, a to „v uložení zjevně nepřiměřeného nápravného opatření“. Podle něj měla centrální banka dát WPB Capital možnost nedostatky odstranit, což se nestalo. Podle rozsudku by navíc odnětí licence bylo oprávněné tehdy, pokud by kvůli zjištěným nedostatkům družstevníkům hrozily stejné nebo vyšší škody než v případě odnětí licence.

ČNB licenci odebrala kvůli tomu, že WPB Capital zvyšovala základní kapitál tak, že nejprve poskytla půjčky spřízněným firmám, z nichž se následně financovalo zvýšení kapitálu. Zároveň záložna překročila limity pro poskytování úvěrů, když koupila směnky neobchodované na regulovaných trzích.

„Tyto skutečnosti považujeme za natolik alarmující a natolik v rozporu s naprosto základními požadavky na obezřetné podnikání družstevních záložen, že odejmutí licence bylo zcela namístě,“ prohlásil již dříve guvernér ČNB Jiří Rusnok. WPB Capital ale zvyšování kapitálu z poskytnutých úvěrů odmítá. I bez tohoto navýšení záložna podle mediálního zástupce představenstva WPB Capital Martina Jaroše splňovala požadavky na kapitál. „V této souvislosti se i soud ve svém rozhodnutí podivuje, že ČNB odmítla vstup investorů do družstva, který by vedl k posílení finanční stability,“ zdůrazňuje Jaroš.

Soud poukázal i na další podivnosti v šetření centrální banky. V případě směnek totiž ČNB dva roky před odnětím licence vzala podle soudu na vědomí tuto investici kampeličky. „A souhlasila s nápravou tak, že žalobce s nimi nebude do dne jejich proplacení manipulovat a další již nebude nabývat,“ uvádí rozsudek. Další pozoruhodnost se týká začátku šetření WPB Capital. Centrální banka za čala šetřit záložnu na základě údajného anonymního podání ze 14. listopadu 2012 ve 14.54 hodin, což nakonec vedlo k odnětí licence.

Soud ale toto tvrzení ČNB rozmetal, když přihlédl k úřednímu záznamu Policie ČR z jednání ze 14. listopadu, jehož se zúčastnil Martin Burjánek, ředitel odboru dohledu obezřetnosti ČNB. „Ing. Burjánek podstatné skutečnosti pro zahájení řízení (se záložnou – pozn. red.) prezentoval na jednání, které skončilo o 54 minut dříve, než bylo do podatelny správního orgánu I. stupně (ČNB, pozn. red.) dodáno anonymní podání, což vyplývá z otisku úředního razítka,“ uvádí se ve verdiktu s tím, že se ČNB o jednání WPB Capital dozvěděla již „dříve, a nikoli z anonymního podání“.

Burjánek policii sdělil, že ČNB delší dobu šetří čerpání úvěrů různými subjekty od WPB Capital. Transakce byly podle něj prováděny za účelem zvýšení kapitálu. Soud nakonec dal za pravdu WPB Capital a zrušil rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Proti tomu centrální banka podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.