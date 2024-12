Mít euro, měli bychom i digitální euro. Vše ale stojí na výrobcích smartphonů

K začátku prosince je jasno v tom, že první jednání s mobilními výrobci proběhlo v říjnu, a k dohodě ještě není nijak blízko. Přístup k tzv. Secure Elementu je přitom pro digitální euro klíčový, jinak totiž tato zdigitalizovaná měna, která 1:1 odpovídá fyzickému euru, prakticky ztratí smysl. Právě tento hardwarový prvek totiž zajistí, že budou offline transakce uskutečněny spolehlivě a bezpečně.

V eurozóně mají tyto platby fungovat úplně kdekoliv (obchody, online i mezi jednotlivci), a bez poplatků. V případě, že k dohodě s výrobci nedojde, může to celý projekt opozdit nebo díky tomu myšlenka digitálního eura dokonce kompletně zanikne.

Digitální měna a možné problémy Problém není jen o přístupu třetí strany k zabezpečené komponentě v telefonu, ale také v tom, že ne každý telefon má tzv. Secure Element, a jeho povinná integrace do levnějších telefonů by ECB určitě „něco stála“.

V opačném případě by bylo digitální euro určeno jen pro omezenou sadu zařízení, a to by byla velká bariéra pro to, aby se mohla digitální europeněženka více prosadit. V krajním případě by digitální euro mohlo fungovat jen v online světě, a offline využití by zůstalo jen jako zajímavý koncept, který by se mohl, ale také nemusel do budoucna dále rozvíjet.

Zprávy ze Švédska navíc ukazují, že pro digitální měnu jsou nutná striktní technická a regulační pravidla. Právě tato severská země chystá vlastní podobu měny e–krona, a v rámci pilotního projektu se zjistilo, že je nutné do detailů vyřešit synchronizaci offline peněženek s online účty.

Rizikem je situace, kdy více uživatelů provádí více offline transakcí po sobě bez řádné synchronizace. Pokud uživatelé měnu utrácí offline a bez synchronizace, velmi brzy se objeví problematické nesrovnalosti mezi offline a online zůstatky, které znamenají, že osoby na konci řetězce nemají finanční prostředky, které by ve skutečnosti měli mít ve svém držení, propsané do online peněženky.