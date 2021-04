Mobilní platby lámou rekordy. Češi jsou evropskými lídry v placení mobily a chytrými hodinkami | E15.cz

Podobná čísla má rovněž zpracovatel platebních transakcí Global Payments. „V současnosti již podíl plateb mobilními zařízeními tvoří osmnáct procent všech bezkontaktních plateb. Ještě před dvěma lety to byla pouhá čtyři procenta,“ srovnává mluvčí Global Payments Ondřej Holoubek.

Zájem o mobilní platby se výrazně zvýšil během posledních měsíců. „Počet karet, které klienti zdigitalizovali do svých mobilních zařízení, vzrostl meziročně o 76 procent na více než 440 tisíc (v březnu 2021, pozn. red.),“ dodává Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně. Podle zdroje deníku E15 obeznámeného s trhem se zájem o mobilní platby v minulém roce dokonce zdvojnásobil.

Kromě „pípání“ bezkontaktním kartami se tak Česká republika dostala na špičku i v mobilních platbách. „Česká republika patří v mobilních platbách mezi lídry v Evropě,“ říká šéf platební asociace Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko Marcel Gajdoš.

Za rozmachem platbami mobilem nebo přenosnou elektronikou, kam si majitelé platebních karet zadají údaje, stojí několik skutečností. V České republice je vybudovaná infrastruktura pro bezkontaktní karty, které si lidé oblíbili.

„V Česku více než jinde platí, že uživatelé nemusí s sebou nosit plastickou kartu, protože všude zaplatí mobilním telefonem, hodinkami nebo bezkontaktním prstenem. Ta síť je na to extrémně dobře připravena a Češi na to samozřejmě slyší,“ popisuje Čarný s tím, že banky zainvestovaly do infrastruktury, ať už na straně akceptace, tak i na straně vydávání karet. „Máme dominantní část terminálů vybavených pro nositelnou elektroniku,“ doplňuje ředitel Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán.

Většina modelů mobilních telefonů navíc má již podle Gajdoše funkci NFC (Near Field Communication), která udělala z platby mobilem běžný typ placení. „Pro lidi je to jednoduché a bezpečné, proto to začali více využívat,“ upozorňuje Gajdoš. Za rozmachem mobilních plateb stojí podle něj i větší zájem o takové způsoby placení, které nevyžadují dotyk s terminálem.

Výrazný nárůst využití mobilních plateb jde však i na vrub příchodu digitálních peněžek na tuzemský trh. Podle Hailicha zájem Čechů o mobilní platby zvýšil zejména vstup Google Pay a Apple Pay do Česka. Od spuštění těchto služeb provedli klienti České spořitelny platební transakce v celkovém objemu okolo 38 miliard korun.

Právě zmíněné služby technologických kolosů jsou lídry tuzemského trhu. „Trh s mobilními platbami v České republice si rozdělili Apple a Google Pay v poměru 59:35. Zbývajících šest procent připadá na Garmin a jiné poskytovatele,“ shrnuje Holoubek.

Co se týká placení chytrými hodinkami v rámci systému Garmin Pay, je přitom Česko v celkovém objemu plateb světovou jedničkou. „Překonali jsme i země, které jsou co do počtu obyvatel několikanásobně větší,“ dodává šéf společnosti Mastercard Čarný.