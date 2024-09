Můžeme převzít i celou Commerzbank, připustil šéf banky UniCredit

Zpráva, že velká italská banka koupila za 702 milionů eur podíl 4,49 procenta v Commerzbank od německého státu, přišla teprve ve středu. Prostřednictvím dalších nákupů akcií se pak Italům podařilo navýšit celkový podíl v německé bance na devět procent.

Spojením obou bank by mohl v Německu vzniknout nový bankovní gigant. Transakce by podle Bloombergu byla jednou z největších přeshraničních fúzí v regionu. Naráží ale na značné překážky, jako je například odpor zaměstnanců. Podíl německé vlády, která podíl vlastní od roku 2008, kdy Commerzbank zachraňovala před finanční krizí, je stále větší než podíl UniCredit, i když jej začala rozprodávat. Pokud by se UniCredit rozhodla zvýšit svůj podíl na více než deset procent, musela by také požádat o svolení Evropskou centrální banku (ECB).

„Existuje možnost, že vláda bude podíl dál snižovat a my bychom o to měli zájem za správných podmínek,“ řekl Orcel. „Je tu možnost, že nakoupíme na volném trhu, nebo je tu možnost, že neuděláme nic,“ dodal a zdůraznil, že bude velmi trpělivý.

Odborový svaz Verdi hned ve středu vyzval berlínskou vládu, aby okamžitě přestala odprodávat další akcie. Podle pravidel akciového trhu ale Německo stejně může začít prodávat další akcie až za tři měsíce.

Kurz akcií Commerzbank ve středu posílil o 17 procent. Dnes po 13:30 SELČ má k dobru další skoro tři procenta. Krok vedení přivítali i akcionáři UniCredit. Její akcie rostou o tři procenta, přičemž od začátku roku se tržní kapitalizace italské banky zvýšila přibližně o polovinu na více než 60 miliard eur.