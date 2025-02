„Mohu potvrdit, že nemovitostní fond Reico byl zařazen do struktury české pobočky Erste Asset Management. Jakkoli tedy Česká spořitelna už není vlastníkem fondu Reico, zůstává fond i nadále součástí naší mateřské skupiny Erste Group a pro podílníky fondu ani pro zaměstnance tento přesun neznamená žádnou změnu,“ řekl e15 mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Investiční společnost Reico vznikla v roce 2006 v Praze jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny. V regionu střední Evropy spravuje aktiva v hodnotě necelých 40 miliard korun, konkrétně působí v Česku, v Polsku a na Slovensku.

Mezi její klienty patří drobní i významní institucionální investoři. Fond REICO ČS Nemovitostní investuje zhruba 90 procent svých prostředků do dokončených a pronajatých prémiových nemovitostí převážně kancelářského typu. Minimálně deset procent svých prostředků pak fond drží v pohotových finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost fondu jsou příjmy z pronájmu a případný pohyb v hodnotě vlastněných nemovitostí.

Druhý z fondů, REICO ČS Long Lease, pak investuje převážně do logistických, průmyslových, maloobchodních, kancelářských a ostatních komerčních nemovitostí zejména v regionu střední Evropy. Fond nevyplácí dividendu.

City Tower, Bořislavka či Nová Karolína

Fondy mají v portfoliu mimo jiné budovu City Tower v Praze na Pankráci, Metronom Business Center v Nových Butovicích, Centrum Bořislavka v Praze 6 nebo nákupní centrum Nová Karolína v Ostravě.

Na podílníky fondů a jejich investice by neměla změna mít negativní vliv, správa fondů by i nadále probíhala v Česku. „Díky začlenění do skupinové investiční společnosti EAM by navíc získal pro jejich správu vysoce odbornou expertízu dalšího týmu specializovaného na nemovitostní trh působícího v regionu střední Evropy,“ stojí v dokumentu, ve kterém loni Česká spořitelna své zaměstnance informovala o plánovaném přesunu investiční společnosti. Začlenění společnosti Reico přímo do struktury mateřské skupiny navíc může zefektivnit fungování investičních společností, které jsou dceřinkami Erste. Budou totiž řízeny přímo z centrály mateřské společnosti.

Cenu transakce ani jedna ze stran obchodu neuvádí. Před největší českou bankou momentálně stojí několikamiliardová investice do nového sídla, které pro ni na Smíchově vybuduje developer Luděk Sekyra. České spořitelně se v loňském roce dařilo. Za první tři čtvrtletí loňského roku jí vzrostl čistý zisk meziročně o třetinu na 19,4 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 29 procent na 24 miliard korun.

Podívejte se na trofejní nemovitosti v portfoliu investiční společnosti Reico

Bořislavka Centrum

Bořislavka Centrum u Evropské v Praze 6 | KKCG

Bořislavka Centrum je multifunkční komplex skládající se ze čtyř propojených budov. Byl kompletně dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2021 a jeho součástí jsou kancelářské a maloobchodní prostory o celkové pronajímatelné ploše přes 40 tisíc metrů čtverečních.

v majetku fondu: od ledna 2022

od ledna 2022 lokalita: Evropská ulice, Praha 6

Evropská ulice, Praha 6 pronajímatelná plocha: 40 001 m2

City Tower (na snímku vlevo)

City Tower (109 m) a V Tower (103,9 m) na Pankrácké pláni v Praze 4. | Profimedia.cz

City Tower je třicetipatrová administrativní budova s převládajícími kancelářskými prostory. Nemovitost má celkem 781 parkovacích míst ve třech podzemních patrech. Největší část budovy má pronajatou společnost Raiffeisen Bank. Mezi další nájemce patří například mezinárodní konzultační společnost AC Nielsen a sídlí zde i centrála automobilky Peugeot ČR.

v majetku fondu: od září 2016

lokalita: Hvězdova ulice, Praha 4

pronajímatelná plocha: 48 673 m2

Proximo I (Varšava)

Budova Proximo | Česká Spořitelna

Patnáctipatrová administrativní budova s převládajícími kancelářskými prostory nabízí k pronájmu plochu zhruba 29,2 tisíce metrů čtverečních. Budova Proximo I má celkem 428 parkovacích míst ve třech podzemních patrech. Největším nájemcem je lokální pobočka americké společnosti Stanley Black & Decker, k dalším patří třeba polská personálně-poradenská společnost Grupa Pracuj nebo japonský farmaceutický podnik Takeda. Stavba se nachází v exkluzivní lokalitě na ulici Prosta v městské části Wola, která je hlavní a rychle se rozvíjející obchodní čtvrtí centrální Varšavy.

v majetku fondu: od srpna 2017

od srpna 2017 lokalita: ulice Prosta 68, Varšava

ulice Prosta 68, Varšava pronajímatelná plocha: 29 194 metrů m2

Melantrich

Melantrich na Václavském náměstí | Česká spořitelna, Reico

Multifunkční budova Melantrich se nachází v samém centru Prahy na Václavském náměstí. Objekt postavený na začátku 20. století v pozdně secesním stavebním slohu pro potřeby České strany národně sociální má bohatou historii. Dům pojmenovaný podle významného českého renesančního nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina zažil třeba vydávání stranických brožurek Československé strany socialistické. Právě z jeho balkonu mluvil Václav Havel k demonstrantům o sametové revoluci 21. listopadu 1989.

Dvanáctipodlažní budova byla v letech 2003–2004 kompletně zrekonstruována a kromě maloobchodních a kancelářských prostor nabízí 60 rezidenčních bytů a 36 parkovacích míst. Největším nájemcem budovy je nadnárodní maloobchodní řetězec Marks & Spencer.

v majetku fondu : od listopadu 2010

: od listopadu 2010 lokalita: Václavské náměstí, Praha 1

Václavské náměstí, Praha 1 pronajímatelná plocha: 11 241 m2

Qubix

Kancelářská budova Qubix | Reico

Budova Qubix stojí na Praze 4 poblíž stanice metra Vyšehrad. Celková pronajímatelná plocha desetipatrové převážně administrativní budovy, která má osm nadzemních pater a dvě podzemní, činí téměř 14 tisíc metrů čtverečních. Většina z ní je obsazena. Nemovitost má celkem 108 parkovacích míst, z toho 67 v podzemí.

v majetku fondu: od března 2014

od března 2014 lokalita: Štětkova ulice, Praha 4

Štětkova ulice, Praha 4 pronajímatelná plocha: 13 914 m2

Trianon

Budova Trianon se nachází na jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze | Reico

Budova Trianon se nachází v jedné z nejprestižnějších pražských lokalit v Praze s vysokou koncentrací kvalitních komerčních nemovitostí, na ose Budějovická–Pankrác. Celková pronajímatelná plocha administrativní budovy s převládajícími kancelářskými prostory je téměř 21 tisíc metrů čtverečních.

v majetku fondu: od března 2013

od března 2013 lokalita: Budějovická ulice, Praha 4

Budějovická ulice, Praha 4 pronajímatelná plocha: 20 805 m2

Forum Nová Karolína

Obchodní centra - 1. místo: Forum Nová Karolina, Ostrava, New Karolina Shopping Center Development | New Karolina Shopping Center Development

Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina zastřešuje 276 maloobchodních jednotek a přes 58 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Nabízí širokou škálu obchodů, jako jsou C&A, Albert Hypermarket, Marks & Spencer, Peek & Cloppenburg, Cinema City, H&M, Intersport a další. Pro návštěvníky nákupního centra je k dispozici 1500 parkovacích míst.