Česká spořitelna, která je součástí rakouské finanční skupiny Erste Group Bank, chystá prodej investiční společnosti Reico, která obhospodařuje dva investiční fondy a v regionu střední Evropy spravuje nemovitosti v hodnotě přes 38 miliard korun. Podle informací e15 se největší banka v Česku aktuálně zabývá variantou, že by Reico začlenila do struktury Erste Asset Management (EAM). Banka o záměru informovala své zaměstnance v dokumentu, který má e15 k dispizici.

Součástí investiční společnosti Reico jsou dva retailové fondy, REICO ČS Nemovitostní a REICO ČS Long Lease. Mezi její klienty patří drobní i významní institucionální investoři. Fondy mají v portfoliu prémiové nemovitosti, mimo jiné budovu City Tower na pražské Pankráci, Metronom Business Center v Nových Butovicích, Centrum Bořislavka v Praze 6 nebo nákupní centrum Nová Karolína v Ostravě.

Na podílníky fondů a jejich investice by změna neměla mít negativní vliv, správa fondů by i nadále probíhala v Česku. „Díky začlenění do skupinové investiční společnosti EAM by navíc získal pro jejich správu vysoce odbornou expertízu dalšího týmu specializovaného na nemovitostní trh působícího v regionu střední Evropy,“ stojí ve zmíněném interním dokumentu. Začlenění společnosti Reico přímo do struktury mateřské skupiny navíc může zefektivnit fungování investičních společností, které jsou dceřinkami Erste. Budou totiž řízeny přímo z centrály mateřské společnosti.

V této chvíli probíhají jednání o detailech plánovaného začlenění. Další podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Podle zmíněného dokumentu se začleněním pro investory ani pro zaměstnance ve fungování nic nemění, fondy budou spravovány a regulovány pořád v Česku.

Před největší českou bankou momentálně stojí několikamiliardová investice do nového sídla, které pro ní na Smíchově vybuduje developer Luděk Sekyra. České spořitelně vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 73,3 procenta na 5,7 miliardy korun. Provozní zisk byl vyšší o 33,5 procenta, dosáhl 7,5 miliardy korun. Výsledek podle banky ovlivnily vyšší provozní výnosy, které stouply zejména v důsledku vyššího čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Neauditované konsolidované výsledky oznámila Česká spořitelna začátkem května.

Investiční společnost Reico vznikla v roce 2006 v Praze jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny. V regionu střední Evropy spravuje aktiva v hodnotě přes 38 miliard korun, konkrétně působí v Česku, Polsku a Slovensku.

Fond REICO ČS Nemovitostní investuje zhruba 90 procent svých prostředků do dokončených a pronajatých prémiových nemovitostí převážně kancelářského typu. Minimálně 10 procent svých prostředků pak fond drží v pohotových finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost fondu jsou příjmy z pronájmu a případný pohyb v hodnotě vlastněných nemovitostí.

Druhý z fondů, REICO ČS Long Lease, pak investuje převážně do logistických, průmyslových, maloobchodních, kancelářských a ostatních komerčních nemovitostí zejména v regionu střední Evropy. Fond nevyplácí dividendu.

Ukázky portfolia investiční společnosti Reico

Bořislavka Centrum u Evropské v Praze 6|KKCG

Bořislavka Centrum je multifunkční komplex skládající se ze čtyř propojených budov. Byl kompletně dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2021 a jeho součástí jsou kancelářské a maloobchodní prostory o celkové pronajímatelné ploše přes 40 tisíc metrů čtverečních.

v majetku fondu: od ledna 2022

lokalita: Evropská ulice, Praha 6

pronajímatelná plocha: 40 001 m2