Plány italské bankovní skupiny tento týden kritizoval na okraj návštěvy New Yorku i spolkový kancléř Olaf Scholz. I ten mluvil o „nepřátelském převzetí“ a „útocích“. Dodal, že takové kroky „nejsou pro banky dobré, a proto se k nim německá vláda jasně postavila“. Naopak banku UniCredit už dříve za její postup chválil italský ministr zahraničí Antonio Tajani.

Podle nastupující generální ředitelky Commerzbank Orloppové je německá banka otevřena všem možnostem, ale zároveň je nutné posoudit smysluplnost a rizika případné transakce. „Někdy to dává smysl, někdy ne, a to musíme společně zjistit,“ uvedla ve čtvrtek manažerka. Podle Orloppové se Commerzbank nehodlá pouštět do žádných „šílených“ prodejů, akvizic ani „hloupostí“.

Italská UniCredit Group nedávno koupila podíl 4,5 procenta od německé vlády a dalších zhruba 4,5 procenta na finančním trhu. Její podíl tak nyní odpovídá přibližně devíti procentům a banka je po německém státu druhým největším investorem v Commerzbank. Následně UniCredit na trhu koupila další akcie německé banky. Pokud Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) schválí předchozí žádost UniCredit, italská banka podíl zvýší přibližně na 21 procent a stane se největším akcionářem.

Německý stát aktuálně vlastní přibližně 12 procent akcií podniku. Více než pětiprocentní podíl v Commerzbank připadá na investiční fond BlackRock, více než tři procenta pak drží norský stát, a to prostřednictvím norské centrální banky. Zhruba 23 procent akcií podle přehleduaktualizovaného tento měsíc připadá na soukromé investory a přibližně 54 procent na investory z řad finančních institucí.