Kapitál J&T prostupuje téměř všemi segmenty české ekonomiky, alespoň pokud jde o finančnictví. To zůstává středobodem jejího byznysu dodnes, aktivity v nefinančních oborech se však už rozrostly natolik, že musejí mít vlastního stratéga z nejvyšších pater J&T. A tím je Dušan Palcr. Manažer, jenž se stále cítí být spíš bankéřem, nyní řídí development a zemědělské projekty. V obou případech J&T dostal mezi nejvýznamnější hráče. A mimo jiné právě on objevil talent někdejšího koncipienta brněnské advokátní kanceláře Gottweis & Partner Daniela Křetínského, kterého před čtvrt stoletím přilákal do J&T.

Ačkoli patříte mezi hlavní tváře J&T, v médiích téměř nevystupujete. Přesto se jméno Dušan Palcr v pražských byznysových kruzích skloňuje čím dál častěji. Jaká je dnes vaše role v J&T?

Cítím se pořád primárně jako bankéř a pocitově to asi nejlépe vystihuje moji podstatu. Nicméně bankovnictví jako takovému už se denně nevěnuji, jsem jen u strategických věcí. Za to dlouhé období, po které J&T funguje, se nám podařilo vybudovat kvalitní a sebevědomý management, který dnes banku, skupinu a fond řídí. Mně tak nyní nejvíc času zabírají nemovitosti a strategický rozvoj v tomto směru. A pak také zemědělské aktivity.

Dušan Palcr bankéř je tedy minulost, teď je to spíš Dušan Palcr developer?

Neřekl bych minulost, stále jsem u zásadních strategických rozhodnutí a v představenstvu bankovního holdingu, ale svou energii nyní více věnuji developmentu. Takže můžeme říct Dušan Palcr z velké části developer.

Měníte se spolu s tím, jak se J&T proměňuje a jakými směry se v posledních letech ubírá? Tedy například rozvojem fondu J&T Arch?

Samozřejmě že to s tím souvisí. Ještě když jsme rozjížděli banku, říkali jsme si, že to bude malá banka švýcarského střihu, kolem třiceti zaměstnanců. Jenže z malé banky je dnes velká bankovní skupina, obrovský kolos s tisíci zaměstnanci působící už dávno za hranicemi našeho česko‐slovenského trhu a podléhající hned několika regulacím. J&T Arch, naše investiční vlajková loď, představuje další krok našeho rozvoje v oblasti financí. Ale všechny segmenty byznysu J&T, které často označujeme jako „velkou rodinu“, musejí mít svého strategického lídra. J&T je jako vesmír, který se neustále rozpíná.

Dušan Palcr Dušan Palcr | e15 Anna Mrázek Kovačič Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. V devadesátých letech pracoval v České národní bance, do J&T přišel v roce 1998 jako ředitel bankovní divize. Dlouhou dobu působil jako jeden z partnerů finanční skupiny J&T. Nyní je místopředsedou představenstva evropské společnosti J&T Finance Group. Stal se majoritním vlastníkem J&T Real Estate CZ s 64 procenty, investuje také do zemědělství a technologií. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje sportu a automobilovým závodům.

Takže vy jste nyní v roli lídra nemovitostí?

Základ J&T Real Estate vznikl na Slovensku a za jeho úspěchem stojí Peter Korbačka, který mi de facto ukázal cestu. Slovenskému trhu nerozumím a Peterovi bych si do toho nedovolil kecat. Ale Česko je teritoriem, na němž se naopak orientuji velmi dobře, tím pádem rozhoduji o tom, jak se bude český real estate dále rozvíjet. Nechci ale, aby to znělo tak, že to máme striktně teritoriálně rozdělené, to určitě ne. Vždy je to otázka konkrétní příležitosti, případně segmentu. Vedle tuzemského trhu se pak logicky díváme i po příležitostech v Německu a Polsku.

Jak dlouho real estate v Česku rozvíjíte?

To, co dneska z hlediska developmentu děláme, jsme započali už před patnácti lety. Jen to nyní má už nějakou jasnou formu a je to ukotvené pod J&T Real Estate CZ. Třeba pozemky rohanského nábřeží, kde vyroste náš projekt Nový Rohan, jsme chtěli rozvíjet už historicky. Pozemky jsme tendrovali, nevyhráli, a teprve až teď po letech se nám podařilo domluvit s Luďkem Sekyrou a část od něho odkoupit.

U kterého projektu jste nejdál?

Nejblíž realizaci je Nový Rohan. Máme veškerá povolení a na konci roku začínáme stavět. V Praze pak máme poměrně velký projekt na Smíchově, kterému říkáme Archa. Ten má oproti Rohanu přibližně roční zpoždění. Chceme tam vybudovat hlavně byty. Rezidenční bydlení je ve velkém laufu a na dlouhé roky bude. Hlavní důvod je nízká nabídka bytů, která je způsobena především špatnou legislativou, respektive zdlouhavým procesem stavebního řízení. Tady na Rohanu se deset let čekalo, než se koplo do země, to je dost žalostné.

Pojďme si říct víc o Novém Rohanu. Co všechno tu vznikne?

První etapu u Libeňského mostu, která bude čítat zhruba 250 bytů, začneme stavět v polovině roku. Ta je prodaná téměř celá, ze 75 procent. Celkem tu ale hodláme postavit 1500 bytů, dvě kancelářské budovy, školku. Součástí území bude i škola a park, kde je investorem město, respektive magistrát. Celý komplex by měl být hotový do deseti let.

Kolik jste už v Karlíně celkově investovali?

To je složitější otázka. Ono totiž není tak důležité, kolik investujete, ale jaká je návratnost. Velmi záleží na tom, v jaké době jste do projektu vstoupili, jak ho financujete, jak dlouho trvá stavební řízení, jak se během té doby změnila pravidla... To vše se propisuje do návratnosti. Ale chápu, developeři se rádi předhánějí v tom, kdo kolik proinvestoval, tak já odpovím. Prozatím jsme tu už zainvestovali osm miliard korun a dalších patnáct ještě proinvestujeme.

