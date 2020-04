Online půjčky přinášejí v dnešní době velmi zajímavé možnosti | E15.cz

Nemusíte chodit na pobočku, není třeba stát ve frontách. Jistě, doba, ve které kraluje internet, je půjčkám poměrně dost nakloněna, protože vyřízení všech potřebných formalit z pohodlí domova se stává naprostou samozřejmostí. Proč čekat, když je tu mnohem jednodušší alternativa, která zabere opravdu jen zlomek času? Krátkodobé půjčky jsou velmi oblíbené napříč generacemi a je to právě kvůli jejich administrativě, která je prakticky až na minimu možného. Potvrdit totožnost a ověřit bankovní účet, to je vlastně vše…

Bezúčelový charakter je zde vždycky samozřejmostí

Opravdu jen malá porce administrativy, přesně tak se dají v krátkosti popsat moderní online půjčky. Výhodou pak je i to, že jsou bezúčelové – tedy jinak řečeno, obejdou se bez vysvětlování důvodu, kvůli němuž jsou sjednávány. Jde o interní věc každé domácnosti, dělit se o takové informace znamená ztrácet soukromí a současně i čas, který by se dal investovat někam jinam. Jen málokdo rád svěřuje podobné informace, ale u krátkodobých půjček je trend na trhu jasně daný. Co nejméně administrativy, co nejméně přímých otázek a nějakých osobních údajů. Stačí si jen pečlivě rozmyslet, kolik peněz domácnost potřebuje a požádat o ně. Na co může vyžádaná hotovost posloužit?

Elektronika. Občas doslouží starý mobil, rádio, televize. A potom je nutné hledat náhradu.

Nákup potravin do zásoby. Výplata je ještě daleko, ale ve spíži už je jen minimum zásob.

Výdaje za mobilní telefon nebo internet. Složenka jednoduše nepočká, zaplatit se má hned.

Prověřený poskytovatel je vždy základem úspěchu

Musíte vědět, s kým máte tu čest – v opačném případě je lepší se co nejdetailněji informovat na poskytovatele půjčky, jinak jde o potenciální riziko. Samozřejmě, pokud jde o firmu, kterou vídáte na trhu už dlouhá léta a znáte lidi, kteří na ni mohou poskytnout velmi pozitivní reference, není třeba nějak otálet. Ovšem pokud jde o neprověřeného nováčka na trhu, je lepší zbystřit a mít oči opravdu otevřené. Transparentní poskytovatel se přitom pozná poměrně snadno, už podle několika málo indicií. Které to jsou?

Autor: Shutterstock

České sídlo, a především žádné poplatky předem

Sídlit v České republice, nemít negativní recenze na různých internetových portálech či diskuzích, cílem je naopak co nejpozitivnější reputace na trhu. Podobně jako při koupi nové elektroniky, reference uživatelů zde napovídají ze všeho nejvíce. Licence ČNB opravňující danou společnost poskytovat spotřebitelské úvěry je pak už jen pomyslným razítkem a potvrzením, že jednáte s někým férovým. Půjčka 15 000 Kč je pak už jen otázkou krátké chvíle strávené v pohodlí domova u počítače.

Peníze ještě dnes, výplata bude blesková

Odeslání žádosti, její přijetí a schválení, odeslání financí. Skutečně, v nebankovním světě podobné principy fungují hodně jednoduše. Nemusíte zvedat telefon, volat na placenou linku, psát dlouhé emaily na klientskou podporu. Proč také, když jde vše plynule, a především pak bez nějakého zbytečného papírování?

Půjčujte si jen částku, kterou potřebujete

V každém případě je zapotřebí dodat – půjčit si můžete jen tolik, kolik zvládnete splatit, to je nepsané pravidlo všedních dnů! Pokud totiž přeceníte své síly, jste automaticky o krok blíže nepříjemné dluhové pasti, která by vás mohla doprovázet i dlouhé roky. Zodpovědnost, zvláště pokud jde o finance, je dnes hodně důležité téma. Je proto třeba mu věnovat pozornost a přemýšlet, i když jde o poměrně malou půjčku. Právě z více malých dluhů mohou potom vzniknout velké problémy, zvláště pokud situace přerůstá přes hlavu. Obezřetné jednání a půjčka s rozmyslem, to by měl být cíl každého, kdo žádá o malou finanční injekci do domácího rozpočtu!