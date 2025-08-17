Osobní bankroty kosí čím dál víc Čechů. Hlavně v Praze
V červenci bylo v ČR vyhlášeno 1392 osobních bankrotů, o 74 více než v červnu. Bylo jich tak o pětinu více, než činil měsíční průměr v loňském roce. Bylo také podáno 1374 návrhů na osobní bankrot, těch bylo proti červnu o 28 méně. Vyplývá to z analýzy CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
Počet osobních bankrotů byl o 287 vyšší, než kolik jich soudy vyhlásily v červenci minulého roku. Návrhů na osobní bankrot bylo proti loňskému červenci o 178 více. Za sedm měsíců letošního roku vyhlásily soudy 9639 osobních bankrotů, což je o 15 procent více než ve stejném období loni. Je to nejvyšší počet za prvních sedm měsíců od roku 2021.
"Počet osobních bankrotů se snižoval až do roku 2023. V roce 2024 se jejich počet za sedm měsíců meziročně zvýšil o 11 procent, letos bylo tempo růstu rychlejší,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Od ledna do července 2025 soudy přijaly 9902 návrhů na osobní bankrot, což je o 14 procent více než za stejné období o rok dříve. "I když počet osobních bankrotů a návrhů na ně zatím nepřekročil úroveň z roku 2020, ve kterém soudy přijaly za prvních sedm měsíců 10 851 návrhů na osobní bankrot a vyhlásily 10 890 osobních bankrotů, byla dynamika návrhů na osobní bankrot letos vyšší. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského srpna do konce července, soudy vyhlásily 14 955 osobních bankrotů. Proti předchozímu období to byl růst o desetinu,“ doplnila Kameníčková.
Osobní bankroty se množí
Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji. Jen o něco méně to bylo v Ústeckém kraji a ve Středočeském kraji. V hlavním městě se jejich počet proti předchozímu období zvýšil nejvýrazněji, a to o 23 procent. Nejmenší počet osobních bankrotů byl v kraji Vysočina. Jediným regionem, ve kterém se proti předchozímu období počet osobních bankrotů snížil, byl Zlínský kraj, a to o jedno procento.
Osobním bankrotem jsou dlouhodobě nejvíce ohrožení obyvatelé ve třech krajích. Nejvýrazněji v Ústeckém kraji, ve kterém posledních 12 měsíců na 10 000 obyvatel starších 15 let připadlo 41 osobních bankrotů. V Moravskoslezském kraji to bylo dvacet bankrotů a shodně po 19 bankrotech na 10 000 obyvatel to bylo ve Středočeském a v Karlovarském kraji. Průměr za celou ČR v tomto období dosáhl 14 bankrotů na 10 000 obyvatel.
Naopak nejméně ohrožení bankrotem byli v posledních 12 měsících obyvatelé Plzeňského kraje, ve kterém na 10 000 obyvatel starších 15 let připadlo šest osobních bankrotů. V kraji Vysočina a ve Zlínském kraji to bylo shodně devět bankrotů. Stejně nízkou míru osobních bankrotů vykázala i Praha, a to navzdory značnému meziročnímu růstu jejich počtu. Ještě v roce 2018 se Praha na celkovém počtu osobních bankrotů podílela sedmi procenty, v letošním roce už devíti procenty.