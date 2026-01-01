Po stopách narkobarona až do někdejšího velitelství nacistů. 10 destinací pro rok 2026
- Kalendářní výměna pětky za šestku může posloužit jako dobrá záminka pro podniknutí další dobrodružné výpravy.
- Kam se vydat v roce 2026? Nabízíme deset tipů, které mohou dávat v tomto roce ještě větší smysl než jindy.
- Nejen v tomto roce vám přeje redakce e15 šťastnou cestu.
Medellín
Comuna 13 – dříve nebezpečný barrio (část města), dnes pulzující čtvrť plná uměleckých děl, tance a street-artu. |
Patří k nejpůsobivějším příkladům městské proměny v Latinské Americe. Někdejší centrum drogového násilí se během posledních let proměnilo v živé kulturní město, které staví na umění, komunitní energii a chytrém urbanismu. Symbolickým místem je Comuna 13 – dříve nebezpečný barrio (část města), dnes pulzující čtvrť plná uměleckých děl, tance a street artu.
Medellín lze snadno zařadit mezi zajímavé tipy k navštívení takřka v kterémkoli roce, v tom příštím je však ještě o důvod navíc. Otevřít by se měl Wake, tedy nový komplex za zhruba sto milionů dolarů. Spojí gastronomii, wellness a moderní městský život. Vznikne tu biohotel s centrem dlouhověkosti, desítky restaurací a barů i nové kulinární koncepty špičkových latinskoamerických šéfkuchařů. Město láká na street-art festivaly i na jednu z největších slavností Jižní Ameriky Feria de las Flores v srpnu.
Bukurešť
Malé Paříži Východu se vyplácí sázka na obnovu předválečných budov, v nichž bují jak bary a noční život, tak umělecké výtvory. Z budovy staré tiskárny z roku 1930 se stalo kulturní centrum pro Gen Z (lidé narození v roce 2000 a později), někdejší válečné velitelství nacistů zase slouží jako pozitivně hodnocený hotel.
Proměna upadajícího industriálu v elektrizující místo plné energie je nejvíce znát v oblasti Cişmigiu. V říjnu 2025 například nově otevřelo centrum umění EVA Foundation. Ve stoleté budově někdejší radnice vystavuje díla výhradně nadaných žen.
Chiva
Uzbecké město na hranici s Turkmenistánem patří k nejzachovalejším z těch, které ležely na někdejší Hedvábné stezce. |
Uzbecké město na hranici s Turkmenistánem patří k nejzachovalejším z těch, které ležely na někdejší Hedvábné stezce. Vzniklo v šestém století a kdysi se honosilo titulem hlavního města říše Chórezm, než ji ve třináctém století zničil Čingischán. I dnes Chiva láká dobyvatele, jen ne ty s typicky jednosečným mečem, ale ty s kvalitním fotoaparátem. Z hlavního města Taškentu by mělo být možné sem docestovat vysokorychlostním vlakem už v roce 2026, trať má být otevřena na podzim.
V témže roce, patrně v říjnu, se zde navíc otevře vůbec první mezinárodní pětihvězdičkový hotel. Mercure Khiva se prý inspiruje tradiční architekturou městské čtvrti Mevaston. Může tak posloužit jako komfortní základna pro poznávání zdejší bohaté historie, a to v autentické atmosféře bez masového turismu.
Samburu
Levhart v keňském národním parku. |
Netěží ze slavného jména jako metropole Nairobi nebo národní rezervace Masai Mara, přesto má tento poměrně odlehlý kout severní Keni na co lákat. V příštím roce místní začnou nabízet zážitky spojené s astroturistikou, tedy s pozorováním noční oblohy v jedné z nejméně světelně znečištěných oblastí Keni. Součástí má být i výklad odborníků na pozorování vesmíru a přespání pod rovníkovou oblohou.
Nezapomenutelným zážitkem může být také samburská pětka vzácných živočichů vyskytujících se na severu země: jedná se o žirafu síťovanou, zebru Grévyho, pštrosa somálského, antilopu žirafí a přímorožce (oryx beisa).
Madhjapradéš
Z asi sedmnácti stovek šelem žijících v Indii v roce 2010 se staly necelé čtyři tisíce. V nejlidnatější zemi světa se pohybují orientačně tři čtvrtiny celosvětové populace divoce žijících tygrů, z toho většina právě v Madhjapradéši. |
Domov tygrů se rozrůstá. Z asi sedmnácti stovek šelem žijících v Indii v roce 2010 se staly necelé čtyři tisíce. V nejlidnatější zemi světa se pohybují orientačně tři čtvrtiny celosvětové populace divoce žijících tygrů, z toho většina právě v Madhjapradéši. Užijete si je třeba v národním parku Satpura v centrální Indii. Jde o jedinou rezervaci v zemi, která umožňuje pěší safari s průvodcem v přísně chráněné oblasti.
K vidění jsou i medvědi pyskatí, levharti i stovky druhů ptáků. Nedaleký národní park Pench posloužil jako inspirace pro Knihu džunglí Rudyarda Kiplinga a fantazii jistě povzbudí i soudobé návštěvníky.
Oulu
Tržiště Torinranta ve finském Oulu. |
Město na severovýchodním pobřeží Botnického zálivu se dostane do centra pozornosti coby evropské hlavní město kultury roku 2026. Program se neomezí jen na Oulu, nejrůznější výstavy, festivaly a kulturní akce se odehrají napříč severním regionem.
Mají propojit současné umění, technologie, místní komunity i drsnou severskou přírodu. Přidejme polární záři, objevování „no name“ ostrůvků za městem a gastronomii založenou na lokálních surovinách a máme nabitý program na týden.
Alžírsko
Země velkolepých římských památek, surrealistických pouštních krajin a historických měst s podmanivou směsicí architektonických stylů byla dlouho pověstná složitým vízovým systémem, v poslední době se ale otevírá turistům. I proto ji mezi svými tipy uvádí třeba i BBC.
Do roku 2030 chce pouštní stát navýšit množství zahraničních návštěvníků na dvanáct milionů ročně, takže uvolňuje pravidla pro vstup do země. Láká například na římské ruiny Timgadu a Djémily, jež patří k nejlépe dochovaným, nebo na saharské duny, oázy a pouštní krajiny dostupné z města Djanet.
Kréta
Tyrokafteri je pikantní řecká sýrová pomazánka. Její základ tvoří sýr feta, pálivé papriky, olivový olej a často i řecký jogurt, česnek a koření. |
Tip pro milovníky dobrého jídla. Kréta bude v roce 2026 oficiálním Evropským regionem gastronomie. Po celý rok se na ostrově budou konat gastronomické festivaly, farmářské trhy, vinařské akce a tematické večeře, které představí místní kuchyni v celé její šíři – od tradičních receptů po moderní interpretace. Pořadatelé slibují důraz na původ surovin, udržitelnost a propojení gastronomie s krajinou a místními komunitami.
Krétská kuchyně je zajímavá i proto, že je považovaná za jeden ze základů středomořské stravy, dlouhodobě spojované se zdravým životním stylem. Olivový olej, divoké byliny, sýry, víno nebo jehněčí maso zde vznikají v přímém kontaktu s krajinou a tradicemi, které se na ostrově udržují po generace.
Abú DhabíZa návštěvu stojí také největší digitálně-umělecké muzeum TeamLab Phenomena, které mate smysly příchozích mimořádně působivým způsobem. |
Přestože sází na turistický ruch ve velkém podobně jako Dubaj, stylem provedení se od slavnějšího emirátu výrazně liší. Pestrobarevně nasvícené zábavné atrakce striktně odděluje od vkusné a umírněné kulturní čtvrti: zábavu nalezneme na ostrově Yas, prostor pro vzdělání na ostrově Saadiyyat. A právě výstavba v kulturní části vstupuje do finále. Už nyní zde nalezneme muzeum Louvre, jež získalo licenci od Francie v roce 2017. Naštěstí je designované poměrně moderně, tedy spíše minimalisticky s důrazem na vizuálně atraktivní díla. Britské muzeum to opravdu není.
Za návštěvu stojí také největší digitálně-umělecké muzeum TeamLab Phenomena, které mate smysly příchozích mimořádně působivým způsobem. V roce 2026 by měl přibýt jeden z posledních dílků do skládačky, a to značně zpožděný projekt obřího muzea moderního umění Guggenheim Abu Dhabi.
Estadio Azteca
Estadio Azteca, jeden z největších stánků světa, který hostil letní olympiádu 1968, fotbalová MS v letech 1970 a 1986, má kapacitu lehce přes sto tisíc míst, v létě bude nicméně omezena na necelých 88 tisíc. |
Jakkoliv dělá FIFA všechno pro to, aby laškováním s Donaldem Trumpem nebo vysokou cenou vstupenek odradila veřejnost od návštěvy fotbalového mistrovství světa, lze očekávat, že atmosféra v pořadatelských městech USA, Kanady a Mexika bude v létě mimořádná, dechberoucí. Obzvláště vysoká očekávání si zaslouží legendární Aztécký stadion v hlavním městě Mexika.
Jeden z největších stánků světa, který hostil letní olympiádu 1968 i fotbalová mistrovství světa v letech 1970 a 1986, má kapacitu lehce přes sto tisíc míst, v létě bude nicméně omezena na necelých 88 tisíc. Ve spojení se zdejší kuchyní, živou muzikou v barech a exotickou přírodou představuje silný cestovatelský tip pro rok 2026, byť ne nejlevnější.