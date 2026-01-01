Pavel popřál vládě úspěšnost v opatřeních. Babiše budu hlídat, řekl v novoročním projevu
- Prezident Pavel dává nové vládě ANO a SPD šanci se ukázat, zároveň však jasně vymezil červené linie pro ochranu demokracie.
- Ve svém projevu vyzdvihl české úspěchy od umělé inteligence po sport a připomněl, že v mnoha oborech patříme ke světové špičce.
- Přečtěte si, proč bychom podle hlavy státu měli zahodit věčnou nespokojenost a začít si jako národ konečně věřit.
Prezident Petr Pavel ve svém třetím novoročním projevu ve funkci popřál vládě ANO, SPD a Motoristů, aby v opatřeních v zájmu občanů byla úspěšná. Považuje za správné nechat jí na začátku prostor. Hlídat chce hlava státu to, zda vláda a ministři nedělají kroky, které by mohly ohrozit demokracii a její instituce, bezpečnost či sounáležitost se svobodným světem.
"Nemusí to být oněch pověstných 100 dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde," řekl k prvním krokům nové koalice Pavel.
Česko se podle prezidenta loni zařadilo mezi státy Evropy s nejrychleji rostoucí ekonomikou, dál patří k nejbezpečnějším zemím světa či k nejštědřejším národům, co se týče dobročinnosti a charity. Ocenil také globálně úspěšné vědce například ve fyzice nebo biochemii.
"Mezi nimi i skvělé mladé talenty, jako například Matyáše Boháčka, který už dnes patří do světové špičky na umělou inteligenci. Dokážeme u nás vyrobit téměř cokoli. Jsme jednou z mála zemí světa, která umí vyrobit od hodinek až po letadlo, od vlastního designu až po výrobu. Česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem," vyjmenoval Pavel.
Vyzdvihl dále české sportovce, konkrétně kanoistu Martina Fuksu, snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou či nevidomého paraplavce Davida Kratochvíla, který od prezidenta v říjnu převzal státní vyznamenání, stejně jako devítiletý Šimon Malý, jenž vytáhl na břeh svého dědečka, který ztratil vědomí při koupání. Právě příklady odvahy v občanském životě dnes Pavel v projevu též ocenil.
"Je za námi mnoho, z čeho se můžeme těšit a z čeho můžeme čerpat. Všechno to dobré si však někdy necháme kazit sklonem k nespokojenosti," podotkla hlava státu. Česko je podle ní skvělou zemí, proto by si i Češi měli více věřit. "A měli bychom si také více důvěřovat. Protože pokud se budeme umět opřít sami o sebe, daleko lépe obstojíme i ve všech budoucích zápasech a zkouškách," dodal Pavel.