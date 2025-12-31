JAWA odhalila novinku. TUI expandovala do tuzemska. Strnad požádal Čechy o půjčku. Kellnerová se zasnoubila
- Co nejvíc hýbalo čtenáři e15 v uplynulém roce?
- Vybrali jsme devět textů, které měly největší odezvu a patřily k nejčtenějším na webu.
- Od drahého olivového oleje přes zbrojařské dluhopisy a proměnu PPF až po humanoidní roboty a luxusní nemovitosti.
Tekuté zlato se mění v prokletí. Ceny letí do nebes, krade se i na hřbitovech
Olivy byly tisíce let plodinou nenáročnou na pěstování. Klimatické změny ale způsobily, že sklizeň je stále nepředvídatelnější, pěstitelé jsou zoufalejší a ceny olivového oleje letí strmě nahoru.
Boom je pryč, zákazníci šetří, říká šéf polského impéria o stovkách hotelů, které chce dobýt Česko
Největší evropská cestovní kancelář TUI zahajuje ambiciózní expanzi v Česku. Pod vedením Marcina Dymnického, generálního ředitele pro Polsko a Česko, plánuje společnost s flotilou 130 letadel, 17 výletních lodí a více než 400 hotelů získat pětinu českého trhu. Cílí na přímou konkurenci zavedeným značkám jako Čedok, Fischer či Blue Style.
Nová JAWA za 130 tisíc předčila očekávání. Motorka pro ženy Geeny boduje navzdory ochlazení trhu
S příchodem jara začala prodejcům motorek hlavní sezona, právě v těchto měsících se rozhoduje o tom, zda bude jejich rok byznysově vydařený či nikoliv. Výjimkou není ani JAWA, pro kterou je úspěch u zákazníků v těchto dnech o to důležitější, že na trh uvádí novinku, jež se zcela vymyká z obvyklé nabídky. A modelu JAWA 400 Geeny se zatím daří, jeho prodeje prozatím překonávají střídmá očekávání tradičního českého výrobce.
U Staromáku roste „nejluxusnější hotel ve střední Evropě“. Staví ho druhý muž Světového židovského kongresu
Zanedbaný blok mezi Staroměstským náměstím, Celetnou a Železnou ulicí, kde ještě nedávno chátrajícími domy prorůstaly stromy, se snaží už několik let proměnit zahraniční investor. Podle jeho představ by v lokalitě zvané U Sixtů měl příští rok otevřít „nejluxusnější hotel ve střední Evropě“.
Zbrojař Strnad požádal o půjčku české domácnosti. Nabídl lidem dvojnásobek úroku na spořicím učtu
Drobní investoři vyhlížejí velký den. Na trh se totiž dostává megabalík bondů od domácího zbrojařského impéria Czechoslovak Group. Firma Michala Strnada hodlá rozprodat menším i větším hráčům dluhopisy až za deset miliard korun. Posloužit mají na expanzi v posledních letech ostře sledovaného odvětví ekonomiky, které se z někdejšího otloukánka stalo středobodem zájmu investorů. Emisi dala v polovině května zelenou Česká národní banka. Expertní obec nicméně při hodnocení Strnadovy investorské nabídky rozděluje výše nabízeného výnosu. Prý je to málo, tvrdí někteří.
Z vlivného člena dozorčí rady stratégem PPF. Kellnerová chystá svatbu s partnerem a spoluinvestorem
Největší česká investiční skupina se zásadně proměňuje. Po změně ve vedení i v dozorčí radě PPF, po dohodě o vyplacení Petra Kellnera mladšího, kterou chtějí obě strany dovršit do konce roku, má na řadu přijít další významná událost. Chystá se svatba hlavní akcionářky skupiny Renáty Kellnerové. Podle čtyř na sobě nezávislých zdrojů už je zasnoubena se současným partnerem Tomášem Otrubou.
Nejhonosnější realitní ležák v Česku. Opulentní vila po králi ojetin hledá kupce, zn.: sleva 200 M
Nemovitost se slevou? V Česku jev, se kterým se většina zájemců o koupi nikdy nesetkala. V nejvyšších patrech trhu ale nemusí jít o výjimku. Stanovit cenu u exkluzivní nemovitosti je zatraceně obtížné a občas se majitel zcela mine s realitou. Své by o tom mohl dlouho vyprávět i někdejší majitel sítě autobazarů AAA Auto Anthony James Denny.
Česko vs. Slovensko v 10 grafech. Co dělá s ekonomikou sousedů ruský plynový doping?
Pohled na některá makroekonomická data ale naznačuje, že odebírání suroviny od režimu Vladimira Putina nemusí Slovensku přinášet jakoukoli zásadní komparativní výhodu v porovnání se státy, které se od závislosti na ruských surovinách odstřihávají.
Deset hodin denně, od pondělí do pátku. Lidští roboti vcházejí do továren, schopnostmi šokují
Zdravotnictví, logistika i výrobní průmysl – humanoidi představují budoucnost, věří investoři. Do robotů, kteří tvarem a pohybem vzdáleně připomínají lidi, masivně investují hlavně asijské a americké firmy, najdou se ale i v Evropě. Které modely patří k nejvyspělejším a co kromě nápomoci při výrobě dokážou?
