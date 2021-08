Ověřujte si bezplatně obchodní partnery a vyhněte se nezaplaceným fakturám | E15.cz

Databáze více než 400 tisíc českých firem společně s hodnocením jejich finančního zdraví, to je Roger Ověření. Na základě komplexního riskového modelu a dat ze stovek tisíc účetních závěrek služba umožňuje ověřit si potenciální obchodní partnery a předcházet tak riziku dlouhých splatností faktur a neproplacených pohledávek.

Ověření funguje velmi jednoduše, stačí vložit IČO ověřované společnosti a vyčkat pár vteřin na její hodnocení. Na základě tohoto ratingu se pak můžete rozhodnout, komu poskytnout fakturu na splatnost a komu naopak vystavit fakturu zálohovou. Je zohledňována mimo jiné činnost dané společnosti a sada finančních ukazatelů, které dokáží poměrně jasně předpovědět budoucí vývoj hospodaření firmy.

Z čeho se rating skládá?

Škála hodnocení je poměrně jednoduchá, avšak přidělování hodnocení je dynamický proces. Mění se v čase v závislosti na aktuální situaci. Začíná na nejvyšší hodnotě AAA, které patří pouze finančně nejsilnějším a nejvýkonnějším společnostem. U nich nehrozí téměř žádné kreditní riziko. Nejnižší hodnota C značí nejrizikovější podnik, hrozí například úpadek nebo platební neschopnost. Pro vás by to mohlo znamenat neproplacené faktury a nedostatek cash flow.

Reportem to ale nekončí. Společnost s vysokým hodnocením se automaticky zařadí na náš „whitelist”. To znamená, že můžeme zkrátit splatnosti faktur vystavených za touto společností na 3 dny prostřednictvím služby Roger Platba. Jedná se o postoupení pohledávky (prodej faktur), neboli faktoring, kterému se platební instituce Roger věnuje už více než 7 let.

Autor: Platební instituce Roger

A jak to ještě urychlit?

Smyslem celé služby Roger Ověření je mít co nejaktuálnější data, nejen z veřejných, ale i z interních zdrojů firem a okamžitě jim hodnocení přizpůsobovat. Proto dáváme společnostem možnost se na aktualizaci dat podílet. K tomu slouží jednoduchý formulář na stránce s výsledky. Skrze něj lze do Rogera zaslat aktuální účetní výkazy, které mohou rating pozměnit třeba i o několik stupňů.

Služba faktoringové společnosti Roger může být prostřednictvím API přímo součástí interních systémů firem, takže ověřování potenciálních obchodních partnerů proběhne automaticky skrze účetní programy, fakturační softwary nebo webové stránky. Roger Ověření se zkrátka přizpůsobí a pomůže celému českému trhu na cestě k transparentnosti a finančnímu zdraví.